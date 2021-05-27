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Що не так з цими собаками: епічні фото, які змусять сміятись
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Собаки не дарма вважаються вірними друзями людей, адже вони завжди поряд і готові підтримати. А ще розвеселити своїми несподіваними діями, як і пухнасті герої цих кадрів!
Як би добре ми не знали собак, але вони все одно знаходять нові способи дивувати нас. Якщо логіку котів важко простежити, до інколи поведінка собак просто залишає місце для здогадок. Саме тому на Реддіті є окремий тег під назвою "What's wrong with your dog?" (Що не так з твоїм собакою?). Не важко здогадатись, що тут користувачі діляться фото своїх домашніх улюбленців, які вирішили поламати систему та типові уявлення про них.
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"Це Хані. Вона покаже вам свої вушка чи язик, але ніколи це не буде водночас. Світ ще не готовий до цього"
"Принц темряви"
"Цеглина є найкращим другом мого собаки"
"Криза ідентичності"
"Тим часом у Суецькому каналі"
"Просто пес так сидить на дивані"
"Мій друг дуже хотів собаку, тому забрав з притулку Ханка. Він трішки відрізняється"
"Коли вдома нема людей"
"Коли заводиш друзів, бувши дуже крутою і нормальною водночас"
"Хтось знає, що це за рослина?"
"Він дуже любить копати"
"Коли стало сумно"
"Кохана, наш собака знову ходить по стінах"
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