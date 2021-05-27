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Що не так з цими собаками: епічні фото, які змусять сміятись

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Собаки, які дивують своєю поведінкою - фото 1
Собаки, які дивують своєю поведінкою

Собаки не дарма вважаються вірними друзями людей, адже вони завжди поряд і готові підтримати. А ще розвеселити своїми несподіваними діями, як і пухнасті герої цих кадрів!

Як би добре ми не знали собак, але вони все одно знаходять нові способи дивувати нас. Якщо логіку котів важко простежити, до інколи поведінка собак просто залишає місце для здогадок. Саме тому на Реддіті є окремий тег під назвою "What's wrong with your dog?" (Що не так з твоїм собакою?). Не важко здогадатись, що тут користувачі діляться фото своїх домашніх улюбленців, які вирішили поламати систему та типові уявлення про них.

І ще: Чому варто завести двох котів: фото, які переконають кожного

"Це Хані. Вона покаже вам свої вушка чи язик, але ніколи це не буде водночас. Світ ще не готовий до цього"

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My_Memes_Will_Cure_U

"Принц темряви"

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reddit.com

"Цеглина є найкращим другом мого собаки"

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AlmomoNamal

"Криза ідентичності"

Dependent_Wolverine8 - фото 461118
Dependent_Wolverine8

"Тим часом у Суецькому каналі"

cenabollywood - фото 461119
cenabollywood

"Просто пес так сидить на дивані"

Jarv_Turkey - фото 461120
Jarv_Turkey

"Мій друг дуже хотів собаку, тому забрав з притулку Ханка. Він трішки відрізняється"

My_Memes_Will_Cure_U - фото 461121
My_Memes_Will_Cure_U

"Коли вдома нема людей"

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holycrimsonbatman

"Коли заводиш друзів, бувши дуже крутою і нормальною водночас"

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"Хтось знає, що це за рослина?"

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"Він дуже любить копати"

Luvlyjubblies1 - фото 461125
Luvlyjubblies1

"Коли стало сумно"

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reddit.com

"Кохана, наш собака знову ходить по стінах"

Hereofbleed423 - фото 461127
Hereofbleed423

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