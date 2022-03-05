Застуда у сховищі: як вилікувати перші ознаки ГРВІ

Під час війни в Україні багато дорослих та дітей змушені постійно ночувати у сховищах, погано відпочивати та харчуватися. Імунітет стає слабким і може з'явитися застуда. Як швидко її вилікувати, читайте далі.

У Центрі громадського здоров'я пояснили, як допомогти собі за гострої респіраторної інфекції, будучи в укритті.

Це важливо: Магазини АТБ надаватимуть сховища, а Сільпо – можливість отримати готівку

Як лікувати застуду:

Багато пийте. За можливості вживайте щонайменше літр теплої рідини

Не лікуйтеся антибіотиками під час вірусної інфекції – це не допомагає

Якщо починаєте відчувати задишку, виміряйте сатурацію за допомогою пульсоксиметра

Якщо у вас підвищена температура, озноб, ломота, головний біль, випийте такі ліки: Ібупрофен: 400 мг для дорослих; Парацетамол (або Терафлю, Фармацитрон, Хелпекс).

Якщо температура нормальна, але є біль, допомагають препарати: Дексалгін; Кетанов; Кетолак; Диклофенак/Діклоберл. Якщо ж маєте нежить, зробіть промивання сольовим розчином або використовуйте спреї для зволоження.

Будьте здорові!

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