Застуда та нежить: головні міфи про самолікування

Ви будете здивовані, але більшість народних методів лікування застуди не лише не приносять користі організму. Ба більше, вони можуть навіть завдати шкоди. Розповідаємо вам про головні міфи, пов'язані з самолікуванням, у які не слід вірити!

Як показує практика, при перших симптомах застуди більшість віддає перевагу самолікуванню, а не зверненню до лікарів. Це – перша груба помилка, якої не слід допускати. А що ж по міфах? Читайте далі!

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Вітамін С – панацея

На жаль, науковці не довели, що зловживання вітаміном С дозволить якомога швидше "прогнати" застуду. Звичайно ж, фрукти й овочі принесуть користь організму, але їхнє вживання не може гарантувати вам швидше одужання. Також не слід зловживати цитрусовими, аби не стати жертвою алергічних реакцій!

Не зловживайте цитрусовими

Алкоголь проганяє віруси

Цей метод настільки полюбився нашим землякам, що вони готові "лікувати" застуду горілкою з перцем навіть тоді, коли очевидних симптомів немає. Втім, не варто забувати, що спиртне дає добряче навантаження на організм. Зокрема, мова йде про печінку, якій доводиться нейтралізувати дію алкоголю на організм. А ви ж пам'ятаєте, що застуда й інші захворювання добряче виснажують вас. Тож навіщо ускладнювати процес?

Алкоголь додатково навантажує організм

Лікуватися слід антибіотиками

Медики не рекомендують лікувати застуду за допомогою антибіотиків. Їх слід використовувати, коли мова йде про захворювання, викликані бактеріями. Натомість застуда – справа "рук" вірусів. Спочатку зверніться до лікаря, котрий і випише вам саме ті препарати, які допоможуть якомога швидше одужати.

Не налягайте на антибіотики

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте, що пришвидшать одужання улюблені хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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