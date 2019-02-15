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Засновник Xiaomi: Mi9 EE – найпотужніший смартфон у світі

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Нова модель Xiaomi буде ще потужнішою - фото 1
Нова модель Xiaomi буде ще потужнішою / Android Police

Незабаром після оголошення дати анонсу флагманського смартфона Xiaomi Mi9 мережею поповзли чутки про вихід "зарядженої" версії апарату, а в китайській соціальній мережі Weibo з'явився рендер передбачуваної новинки.

Трохи пізніше співзасновник компанії розкрив деякі характеристики гаджета та заявив, що Mi 9 Explorer Edition стане найпотужнішим смартфоном у світі.

І ще: У мережі з'явилися перші фото, зняті на Xiaomi Mi9

Відповідаючи на запитання одного з підписників, віце-президент Xiaomi Ван Чуань повідомив, що вже користується неанонсованою новинкою "з деякого часу". За його словами, це найпотужніший у світі смартфон – і хоча докладних технічних специфікацій він не озвучив, мова імовірно йде про новітній процесор Snapdragon 855 у комбінації з 10 ГБ оперативної пам'яті.

Засновник Xiaomi: Mi9 EE – найпотужніший смартфон у світі - фото 307860

Також він підтвердив наявність основної камери з чотирьох сенсорів, які засвітилися на опублікованому раніше постері. Зображення не розкриває всіх особливостей дизайну пристрою, однак на основі побаченого можна припустити наявність прозорої вставки на задній кришці. Схоже рішення використовувалося і при створенні аналогічної модифікації Xiaomi Mi8.

Xiaomi Mi9 EE вразить своєю потужністю - фото 307859
Xiaomi Mi9 EE вразить своєю потужністю

Детальні характеристики Xiaomi Mi9 Explorer Edition невідомі. Ймовірно, просунута версія флагманського пристрою буде представлена ​​20 лютого одночасно з Xiaomi Mi9.

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