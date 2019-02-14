У мережі з'явилися перші фото, зняті на Xiaomi Mi9

Презентація смартфона Xiaomi Mi9 відбудеться вже наступного тижня, але компанія продовжує підігрівати інтерес аудиторії до майбутнього флагмана. Сьогодні директор китайського підрозділу Xiaomi опублікував перші знімки, зроблені на камеру амбітного гаджета.

На своїй сторінці в Weibo Ван Чуань розмістив три фотографії, дві з яких мають водяний знак із зазначенням моделі смартфона. У супровідному коментарі він порекомендував зумувати зображення, щоб "захопитися деталізацією знімка, зробленого 48-мегапіксельною камерою".

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Перший знімок відрізняється високою деталізацією і відсутністю видимих ​​шумів і артефактів. Судячи з рівня освітленості, фотографія була зроблена в денний час в гарну погоду.

Фото, зроблене на Xiaomi Mi9

Високу якість зображення показує і друге фото – крім точної передачі дрібних деталей, при збільшенні навіть можна розгледіти власника смартфона, що відбивається в зіниці тварини, що перебуває в центрі.

Фото, зроблене на Xiaomi Mi9

Третя фотографія демонструє краба в акваріумі – судячи з невеликих шумів у кутку знімка, він був зроблений при використанні нічного режиму камери. Роздільна здатність оригінальних фото становить максимум 6928x5196 пікселів при співвідношенні сторін 4: 3. Визначити EXIF-дані користувачам соціальної мережі не вдалося, тому значення ISO і час витримки залишилися невідомі.

Фото, зроблене на Xiaomi Mi9

Анонс Xiaomi Mi9 з 48-мегапіксельною основною камерою відбудеться 20 лютого.

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