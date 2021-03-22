Названий найкращий час для постів в Instagram

Компанія Sprout Social, яка розвиває платформу соціальних сервісів для бізнесу, склала актуальні графіки найкращого часу для постів в соціальних мережах. Тут все, що треба знати про інстаграм, щоб ваші пости не перетворилися на інформаційний шум, а влучили "в саме яблучко".

Якщо проаналізувати залученість протягом усього тижня, можна запросто побачити наскільки різниться увагу аудиторія кожен день. Наприклад, середа і п'ятниця – дні найбільшої залученості, чого, навпаки, не скажеш про суботу та неділю. Про це пише sproutsocial.

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Найкращий час для публікації в Instagram

Час: середа об 11 годині ранку і п'ятниця з 10 ранку до 11 ранку

День: середа

Найгірший день: неділя

Instagram дещо повторює основні тенденції Facebook – причому пік активності користувача в цій соцмережі теж ополудні в будні дні і знижується у вихідні. В цілому найбільш стабільна залученість спостерігається з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 16:00. Найнижче охоплення – щодня, до 6 години ранку і після 9 години вечора, але в порівнянні з іншими соцмережами у Instagram піки взаємодії у вихідні дні та ранкові години дуже розкидані.

Найкращий час для публікації розважального контенту в Instagram

Час: середа і четвер о 13:00

День: середа

Найгірший день: неділя

Немає найкращого способу підкреслити привабливість будь-якого виду відпочинку, ніж красиві фото в Instagram – мережа ідеально підходить для реклами туризму і заходів. Залучайте клієнтів в години пік, зазначені вище, або розгляньте можливість постингу з понеділка по четвер з 8:00 до 20:00.

Найкращий час для публікації про товари в Instagram

Час: середа о 3 годині дня

День: середа

Найгірший день: неділя

Instagram ідеально підходить для демонстрації та продажу продуктів всіх типів. Ритейлери і бренди споживчих товарів можуть подолати інформаційний шум і збільшити охоплення в піковий час, вказаний вище, або намітити публікації на відносно стабільні періоди активності – з вівторка по п'ятницю з 11:00 до 15:00. Купівельна спроможність знижується пізно ввечері, при цьому мінімум активності доводиться щодня на час до 5 години ранку і після 9 години вечора.

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