Засновник Duty Free Чак Фіні віддав багатомільярдний статок на благодійність

Американський бізнесмен та мільярдер Чак Фіні – засновник магазинів Duty Free Shoppers – роздав вісім мільярдів доларів на благодійність, це майже все, що він встиг заробити за все життя.

Засновник магазинів Duty Free Shoppers Чак Фіні 40 років йшов до однієї мети – витратити все свої багатомільярдні статки на благодійність. Його мрія збулася – у нього не залишилося майже нічого. Так, бізнесмен закрив свою благодійну організацію Atlantic Philanthropies, яка працювала 38 років. Причому в основному пожертвування він робив анонімно.

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Фонд перераховував гроші на охорону здоров'я, наукові дослідження і правозахисну діяльність. Зокрема, організація підтримувала проєкти по боротьбі зі СНІДом у ПАР, скасування смертної кари в США і розвитку університетів в Ірландії. Останній грант був виданий у 2016 році, а після цього фонд почав процедуру закриття.

У 2012 році сам Фіні оцінював свій статок у два мільйони доларів, цих грошей, за його словами, має вистачити на старість йому і його дружині.

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