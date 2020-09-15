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Forbes назвав ім'я найвисокооплачуванішого футболіста світу

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Ліонель Мессі - фото 1
Ліонель Мессі / instagram

Авторитетний журнал Forbes представив традиційний щорічний перелік футболістів світу, які найбільше заробляють. Так, Ліонель Мессі з іспанської "Барселони" очолив рейтинг.

Футболіст іспанського клубу "Барселона" Ліонель Мессі розташувався на першій позиції з сумою у 126 мільйонів доларів, з яких 92 мільйони аргентинець отримав як зарплату, ще 34 мільйони – від рекламних контрактів.

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Слідом за ним йде 35-річний капітан та нападаючий збірної Португалії з футболу Криштіану Роналду, який у поточному році заробив 117 мільйонів доларів. Замкнув трійку лідерів бразильський футболіст французького клубу ПСЖ Неймар з доходом у 96 мільйонів доларів.

У минулому сезоні 33-літній Ліонель Мессі провів за "Барселону" 44 матчі, в якому забив 31 гол і зробив 26 вдалих передач.

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Джерело: forbes
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