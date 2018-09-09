Засновник Alibaba Group Джек Ма іде на пенсію

Глава Alibaba Джек Ма повідомив, що піде з компанії на свій день народження – в понеділок 10 вересня, коли мільярдерові виповниться 54 роки.

Водночас, він залишиться в раді директорів китайського інтернет-ритейлера та буде допомагати новому керівництву.

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Особисті статки Ма сьогодні оцінюються в $ 36,3 млрд. У інтерв'ю Bloomberg підприємець назвав свій відхід "початком нової епохи". Тепер він хоче зайнятися викладанням англійської мови та благодійністю і наводить як приклад засновника Microsoft Білла Гейтса.

"Мені є чому повчитися у Білла Гейтса. Я ніколи не зможу заробити такий же статок, але в чомусь я досягну успіху: наприклад, піду на пенсію раніше, – заявив Ма в інтерв'ю. – Я думаю, що незабаром повернуся до викладацької діяльності. Мені подобається освіта. Вважаю, що викладати у мене виходить значно краще, ніж бути генеральним директором Alibaba".

Більше подробиць мільярдер обіцяє розкрити трохи пізніше.

"Ви скоро все дізнаєтеся. Протягом 10 років я готувався до розгортання Фонду Джека Ма", – сказав колишній глава Alibaba.

Джек Ма піде на пенсію 10 вересня / Thrive Global

Відзначимо, що Ма заснував власний фонд ще у 2014 році. На сьогодні фонд націлений на вдосконалення системи освіти в Китаї, особливо в сільських районах.

На думку The New York Times, причиною відходу Ма могло стати зростання напруженості між державними компаніями та приватними бізнесом, який швидко розширюється за межами країни. Чиновники все частіше втручаються в роботу приватних компаній: так, у 2018 році регулятори з міркувань національної безпеки відхилили заявку на придбання дочірньою компанією Alibaba Ant Financial американської компанії Moneygram за $ 1,2 млрд.

"Джек Ма – символ приватного сектора Китаю, – говорить Дункан Клар, автор книги "Alibaba: House Jack Ma Built". – Його відхід стане для багатьох приводом для занепокоєння".

Наостанок зазначимо, що Alibaba Group нині охоплює більшу частину електронних послуг у Китаї: онлайн-банкінг, хмарні обчислення, цифрові розваги, а також корпоративний месенджер-аналог Slack.

Крім цього, компанія володіє повністю або частками в найбільших медіа-активах Китаю, серед яких – соціальна мережа Weibo і англомовна газета The South China Morning Post.

Також компанії належить торговельний майданчик AliExpress, яка домінує в КНР і активно розширюється за його межі, інвестуючи в індійські і азіатські компанії, які надають послуги електронної комерції. Причому компанія прагне збільшити свою присутність і в США, але поки, на думку The New York Times, що не дуже досягла успіху в цьому через геополітичних проблем.

У 2018 році капіталізація Alibaba досягла позначки в $ 500 млрд.

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