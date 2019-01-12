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Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото

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Зимовий Будапешт з висоти - фото 1
Зимовий Будапешт з висоти / sandorcsudai.com

Талановитий фотограф показав особливу красу Будапешта у снігу. Виглядає наче казка!

Знайомтесь, Шандор Цудай (Sándor Csudai) – професійний фотограф з величезною кількістю нагород, який займається зйомкою фестивалів, різноманітних заходів, а також тревел-фотографією. Чоловік живе у Будапешті, тому не міг оминути увагою те, як столиця Угорщини перетворюється у казкове місто з приходом зими. Зацініть засніжені текстури з висоти пташиного польоту:

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Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото - фото 300663

Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото - фото 300664

Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото - фото 300665

Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото - фото 300666

Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото - фото 300667

Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото - фото 300668

Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото - фото 300669

Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото - фото 300670

Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото - фото 300671

Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото - фото 300672

Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото - фото 300673

Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото - фото 300674

Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото - фото 300675

Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото - фото 300676

Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото - фото 300677

Джерело всіх фото: sandorcsudai.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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