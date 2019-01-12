Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото

Талановитий фотограф показав особливу красу Будапешта у снігу. Виглядає наче казка!

Знайомтесь, Шандор Цудай (Sándor Csudai) – професійний фотограф з величезною кількістю нагород, який займається зйомкою фестивалів, різноманітних заходів, а також тревел-фотографією. Чоловік живе у Будапешті, тому не міг оминути увагою те, як столиця Угорщини перетворюється у казкове місто з приходом зими. Зацініть засніжені текстури з висоти пташиного польоту:

І ще: Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри

Джерело всіх фото: sandorcsudai.com

Читайте також: Дивні страви, які туристам радять скуштувати у Китаї