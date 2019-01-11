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Дивні страви, які туристам радять скуштувати у Китаї

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Те, що неодмінно варто спробувати у Китаї - фото 1
Те, що неодмінно варто спробувати у Китаї / Kitchen727

Що смачного і незвичайного можна спробувати в Китаї.

Китай – величезна країна, в якій вигадали багато ароматних, насичених і смачних страв. Тут є базові страви, які можна зустріти по всій країні, однак кухня змінюється в залежності від регіону.

І ще: Учені назвали корисні солодощі

Кон ю бін – це китайські смажені коржики з зеленою цибулею.

Дивні страви, які туристам радять скуштувати у Китаї - фото 300500
Дивні страви, які туристам радять скуштувати у Китаї

Поєднання ніжного качиного м'яса і хрусткої шкірки роблять качку по-пекінськи однією з найсмачніших страв, які можна покуштувати в китайській столиці. В ідеалі її потрібно загорнути в коржик з цибулею, огірками і соусом хойсін.

Дивні страви, які туристам радять скуштувати у Китаї - фото 300501
Дивні страви, які туристам радять скуштувати у Китаї

Юй сян жоу сі – страва з нарізаною свинини, тушкованої в гострому часниковому соусі з припущеними овочами, в тому числі грибами та перцем. Ця страва з південно-західної провінції Сичуань.

Дивні страви, які туристам радять скуштувати у Китаї - фото 300502
Дивні страви, які туристам радять скуштувати у Китаї

Дунпо – це свиняче сало з м'ясом, обсмажене на сковороді і потім тушковане.

Дивні страви, які туристам радять скуштувати у Китаї - фото 300503
Дивні страви, які туристам радять скуштувати у Китаї

Якщо ви любите їжу більш гостру, спробуйте лацзицзі, страву з провінції Сичуань. Смажені шматочки курячої грудки поєднуються з перцем горошком, чилі і кунжутом.

Дивні страви, які туристам радять скуштувати у Китаї - фото 300505
Дивні страви, які туристам радять скуштувати у Китаї

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