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Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри

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Вулична Венеція у фото Марко Гаджіо - фото 1
Вулична Венеція у фото Марко Гаджіо / instagram.com/neumarc

Талановитий фотограф показує пейзажі Венеції, від яких хочеться пакувати валізи та відправлятись у подорож до Італії.

Знайомтесь, Марко Гаджіо (Marco Gaggio) – архітектор та фотограф, який зараз мешкає у Венеції. Хлопець обожнює поєднувати свої захоплення, фіксуючи на камеру найкрасивіші вуличні пейзажі. Архітектура, люди та природа – ось, що можна побачити у його роботах. Тому не дивно, що за профілем Марко в соцмережі Instagram стежать понад 109 тисяч осіб.

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Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300590

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300591

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300592

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300593

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300594

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300595

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300596

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300597

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300598

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300599

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300600

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300601

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300602

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300603

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300604

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300605

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300606

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300607

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300608

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300609

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300610

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300611

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300612

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300613

Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри - фото 300614

Джерело всіх фото: instagram.com/neumarc

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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