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Вуличні фото Венеції, які надихають мандрувати: яскраві кадри
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Талановитий фотограф показує пейзажі Венеції, від яких хочеться пакувати валізи та відправлятись у подорож до Італії.
Знайомтесь, Марко Гаджіо (Marco Gaggio) – архітектор та фотограф, який зараз мешкає у Венеції. Хлопець обожнює поєднувати свої захоплення, фіксуючи на камеру найкрасивіші вуличні пейзажі. Архітектура, люди та природа – ось, що можна побачити у його роботах. Тому не дивно, що за профілем Марко в соцмережі Instagram стежать понад 109 тисяч осіб.
І ще: Дивні страви, які туристам радять скуштувати у Китаї
Джерело всіх фото: instagram.com/neumarc
Читайте також: Фотограф перетворив автобус у дім для мандрів: затишні кадри
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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