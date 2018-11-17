Так виглядає незвичайний ринок хіпі

На цьому яскравому ринку продають різні сувеніри і корисні предмети.

Фотоблогер vobche побував на тусовочно-курортному острові Ібіца, про який планує зробити цілу серію репортажів. Найперший – похід на хіпівський ринок, один з багатьох на веселій Ібіці.

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"На Ібіці є кілька таких ринків, я побував на ринку Las Dalias в містечку San Carlos. Ринок являє собою майданчик з наметами, де крім всяких китайський штучок можна зустріти і речі ручної роботи..."

"Ходив я бродив по ринку, думаю, зустріну хоч одну людину, яка виглядає за всіма правилами цієї культури... а довкола все такі ж звичайні люди. Ну, хіба що пірати іноді заглядають, адже для них на ринку теж є один намет", – пише vobche.

Так виглядає незвичайний ринок хіпі

Так виглядає незвичайний ринок хіпі

Так виглядає незвичайний ринок хіпі

Так виглядає незвичайний ринок хіпі

Так виглядає незвичайний ринок хіпі

Так виглядає незвичайний ринок хіпі

Так виглядає незвичайний ринок хіпі

Так виглядає незвичайний ринок хіпі

Так виглядає незвичайний ринок хіпі

Так виглядає незвичайний ринок хіпі

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