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Так виглядає незвичайний ринок хіпі

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На Ібіці є кілька таких ринків - фото 1
На Ібіці є кілька таких ринків / letheatredemoncerveau

На цьому яскравому ринку продають різні сувеніри і корисні предмети.

Фотоблогер vobche побував на тусовочно-курортному острові Ібіца, про який планує зробити цілу серію репортажів. Найперший – похід на хіпівський ринок, один з багатьох на веселій Ібіці.

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"На Ібіці є кілька таких ринків, я побував на ринку Las Dalias в містечку San Carlos. Ринок являє собою майданчик з наметами, де крім всяких китайський штучок можна зустріти і речі ручної роботи..."

"Ходив я бродив по ринку, думаю, зустріну хоч одну людину, яка виглядає за всіма правилами цієї культури... а довкола все такі ж звичайні люди. Ну, хіба що пірати іноді заглядають, адже для них на ринку теж є один намет", – пише vobche.

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Так виглядає незвичайний ринок хіпі
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Так виглядає незвичайний ринок хіпі
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Так виглядає незвичайний ринок хіпі
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Так виглядає незвичайний ринок хіпі
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Так виглядає незвичайний ринок хіпі
Так виглядає незвичайний ринок хіпі - фото 289342
Так виглядає незвичайний ринок хіпі
Так виглядає незвичайний ринок хіпі - фото 289340
Так виглядає незвичайний ринок хіпі
Так виглядає незвичайний ринок хіпі - фото 289339
Так виглядає незвичайний ринок хіпі
Так виглядає незвичайний ринок хіпі - фото 289338
Так виглядає незвичайний ринок хіпі
Так виглядає незвичайний ринок хіпі - фото 289337
Так виглядає незвичайний ринок хіпі

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Джерело: letheatredemoncerveau
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