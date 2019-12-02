Мережу підкорило фото засніжених Карпат

У високогір'ї Карпат вдарили справжні зимові морози, гірські хребти вкриті снігом. Мережа у захваті від зимової казки у горах!

Знімок засніжених гірських схилів виклав у себе в Facebook Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

І ще: Карпати стало засипати снігом: у мережі показали мальовничі фото

На фото потрапив краєвид Чорногірського хребта, знятий з вершини однієї з найвідоміших гір Карпат – Піп Іван. Відзначається, що температура тут опустилася до мінус 15 градусів. "Станом на 02.12.2019 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -15°С, вітер західний, 5 м/с, ясно", – зазначають рятувальники.

Опубліковане фото викликало радісну реакцію у користувачів соцмереж. "Ну нарешті, і сніжок на горі і морозець хороший", "Зима прийшла за планом, 1 грудня", "Скоро лижі", – пишуть у мережі.

Читайте також: Коли в Україні потеплішає: прогноз від Наталки Діденко