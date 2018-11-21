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Засніжена Україна в чарівних знімках

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Користувачі публікують в соцмережах чарівні фото - фото 1
Користувачі публікують в соцмережах чарівні фото / Real Mom Reviews

Сніг випав у багатьох областях нашої країни.

В ніч з 20 на 21 листопада частину областей України замело снігом, а на дорогах утворилася ожеледиця. Місцями висота сніжного покриву досягла 15 сантиметрів.

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"21 листопада в нічний час було різке ускладнення погодних умов у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях. Мокрий сильний сніг у Київській Закарпатській, Полтавській, Хмельницькій, Чернівецькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Миколаївській та Одеській областях. Середня висота снігового покриву в областях, де випав сніг, від 3 до 15 сантиметрів", – йдеться в повідомленні Укравтодору.

На більшості територій країни температура повітря коливалася в межах від +2 градусів тепла до -4 градусів морозу. Вночі на дорогах Одеської, Волинської, Львівської та Миколаївської областей утворилася ожеледиця. Тим часом користувачі публікують в соцмережах чарівні фото засніжених міст.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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