Засніжена Україна в чарівних знімках

Сніг випав у багатьох областях нашої країни.

В ніч з 20 на 21 листопада частину областей України замело снігом, а на дорогах утворилася ожеледиця. Місцями висота сніжного покриву досягла 15 сантиметрів.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 22 листопада

"21 листопада в нічний час було різке ускладнення погодних умов у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях. Мокрий сильний сніг у Київській Закарпатській, Полтавській, Хмельницькій, Чернівецькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Миколаївській та Одеській областях. Середня висота снігового покриву в областях, де випав сніг, від 3 до 15 сантиметрів", – йдеться в повідомленні Укравтодору.

На більшості територій країни температура повітря коливалася в межах від +2 градусів тепла до -4 градусів морозу. Вночі на дорогах Одеської, Волинської, Львівської та Миколаївської областей утворилася ожеледиця. Тим часом користувачі публікують в соцмережах чарівні фото засніжених міст.

Читайте також: Засніжені пейзажі Європи, від яких перехоплює дух