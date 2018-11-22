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Яку погоду очікувати в Україні 22 листопада

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Яку погоду очікувати в Україні 22 листопада - фото 1
Яку погоду очікувати в Україні 22 листопада

Погода 22 листопада в Україні буде сухою через активний вплив антициклону і морозною.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 22 листопада, у четвер на більшості території країни буде сухо, однак на заході можливі снігопади. Вночі середня температура повітря складе -4-6 морозу, а вдень до -2-0.

У Києві 22 листопада погода не надто зміниться: вночі очікується до -4-5, а вдень до -1-3, без опадів.

Яку погоду очікувати в Україні 22 листопада - фото 290211

Детальний прогноз погоди 22 листопада по містах:

  • Ужгород +5+7
  • Львів +1+3
  • Чернівці 0-2
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль 0-2
  • Рівне 0-2
  • Луцьк 0-2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир 0-2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0-2
  • Миколаїв 0-2
  • Одеса 0+2
  • Херсон 0-2
  • Полтава -1+1
  • Суми 0-2
  • Харків -1+1
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк 0-2
  • Луганськ 0-2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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