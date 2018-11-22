Яку погоду очікувати в Україні 22 листопада

Погода 22 листопада в Україні буде сухою через активний вплив антициклону і морозною.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 22 листопада, у четвер на більшості території країни буде сухо, однак на заході можливі снігопади. Вночі середня температура повітря складе -4-6 морозу, а вдень до -2-0.

У Києві 22 листопада погода не надто зміниться: вночі очікується до -4-5, а вдень до -1-3, без опадів.

Детальний прогноз погоди 22 листопада по містах:

Ужгород +5+7

Львів +1+3

Чернівці 0-2

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль 0-2

Рівне 0-2

Луцьк 0-2

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир 0-2

Чернігів -1+1

Черкаси 0-2

Миколаїв 0-2

Одеса 0+2

Херсон 0-2

Полтава -1+1

Суми 0-2

Харків -1+1

Дніпро -1+1

Запоріжжя -1+1

Донецьк 0-2

Луганськ 0-2

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