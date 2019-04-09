Засмучений собака в машині став зіркою мережі: відео

Собаки також уміють ображатись на своїх господарів, але доволі по-різному показують свої емоцій. Цей пес засмутився через місце в машині і вирішив про це "поговорити".

На платформі Reddit користувач з ніком Juice1784 поділився кумедним відео з собакою, який скаржиться на своє місце в авто. За короткий час ролик опинився у трендах і зібрав понад 17 тисяч переглядів та понад 400 коментарів. А все тому, що своє невдоволення собака показує дивними звуками.

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"Він не знає, як правильно гавкати, тому так висловлюється. Він дуже засмучений, що не можу їхати спереду", – відзначив автор.

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