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Засмучений собака в машині став зіркою мережі: відео

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Собака засмутився через місце в авто - фото 1
Собака засмутився через місце в авто

Собаки також уміють ображатись на своїх господарів, але доволі по-різному показують свої емоцій. Цей пес засмутився через місце в машині і вирішив про це "поговорити".

На платформі Reddit користувач з ніком Juice1784 поділився кумедним відео з собакою, який скаржиться на своє місце в авто. За короткий час ролик опинився у трендах і зібрав понад 17 тисяч переглядів та понад 400 коментарів. А все тому, що своє невдоволення собака показує дивними звуками.

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"Він не знає, як правильно гавкати, тому так висловлюється. Він дуже засмучений, що не можу їхати спереду", – відзначив автор.

He doesn’t know how to bark properly so this is how he expresses himself. He was upset he couldn’t ride up front. from r/WhatsWrongWithYourDog

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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