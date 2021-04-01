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Заслуговує на Оскар: кіт розсмішив мережу своїм обманом (відео)
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Коти часто дивують людей своєю поведінкою, але цей пухнастик не просто має природну хитрість, а ще й акторський талант. Щоправда, він забув про одну маленьку деталь.
У Тікток отримав шалену популярність профіль Dontstopmeowing (Не припиняю нявчати), який веде подружжя Карім та Фіфі з Ірвіна. Тут регулярно публікуються чарівні відео з трьома котами, які дарують людям хороший настрій. А недавній ролик змусив сміятись понад 7 мільйонів осіб!
І ще: Таємний талант: кіт-піаніст став зіркою мережі (відео)
Все тому, що пухнаста зірка кадру на прізвисько Чейс вирішив вдавати, що спить, як тільки почув, що настав час приймати ванну. Але власниця кота швидко розкусила таку майже оскароносну гру. Все тому, що хвіст живе своїм життям. Врешті тваринка таки "прокинулась" і яскраво демонструвала своє невдоволення. Місія з уникнення води провалилась:
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