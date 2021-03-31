Таємний талант: кіт-піаніст став зіркою мережі (відео)

Домашні улюбленці регулярно підкорюють інтернет, адже вони здатні всього за кілька секунд викликати різноманітні емоції. І цей кіт не став винятком з правил, адже здивував своїми уміннями

На платформі Реддіт користувачка з ніком Beeone94 поділилась незвичайним відео зі своїм котом. За короткий час допис піднявся у тренди, зібравши майже 22 тисячі балів та понад 400 коментарів. А все тому, що тваринка точно щось приховує від господарів.

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На ролику можна побачити, як кіт зосереджено "грає" на піаніно, не звертаючи увагу на появу своєї власниці. Як додала авторка, "уявіть, що вперше це почули посеред ночі". Зважаючи на закадровий сміх, жінка вже відійшла від шоку і тепер насолоджується таємним талантом свого улюбленця.

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