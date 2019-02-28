Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

Засіб для засмаги довів чоловіка до 22-годинної ерекції

  • 111
Передозування уколів призвело до тривало ерекції - фото 1
Передозування уколів призвело до тривало ерекції / vladtime

Чоловік робив собі ін'єкції для спалювання жиру і штучної засмаги. Передозування привело до тривалої хворобливої ерекції і тимчасової імпотенції.

У Шотландії 41-річний чоловік заробив 22-годинну ерекцію і тимчасову дисфункцію через уколи для засмаги. Шотландець колов собі меланотан-2. Цей препарат використовують бодібілдери для спалювання жиру і пігментації шкіри, як при засмазі.

Це цікаво: Секс по дружбі: все, що ви соромились спитати

Шотландець заробив 22-годинну ерекцію - фото 310664
Шотландець заробив 22-годинну ерекцію

Через кілька місяців регулярних ін'єкцій, чергова доза препарату привела до того, що чоловіка забрали в лікарню після 22 годин болючої ерекції. Шотландцеві кожні п'ять хвилин робили уколи в геніталії, щоб послабити приплив крові. Проблема зникла через півгодини.

Виявилося, що на упаковці засобу не були описані можливі побічні ефекти, а сам чоловік ними не поцікавився. Повідомляється, що в Великобританії цей препарат заборонений. Цей випадок привів до еректильної дисфункції у чоловіків впродовж місяця.

Читайте також: Найкращі пози для заняття сексом в автомобілі

Джерело: casereports
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото
  • Вчора, 14:15
  • 301
До побачення, Євробачення: чому Україна пропустить конкурс і в 2020-му
  • Вчора, 12:00
  • 2840
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1265578
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Курйози