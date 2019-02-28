Засіб для засмаги довів чоловіка до 22-годинної ерекції

Чоловік робив собі ін'єкції для спалювання жиру і штучної засмаги. Передозування привело до тривалої хворобливої ерекції і тимчасової імпотенції.

У Шотландії 41-річний чоловік заробив 22-годинну ерекцію і тимчасову дисфункцію через уколи для засмаги. Шотландець колов собі меланотан-2. Цей препарат використовують бодібілдери для спалювання жиру і пігментації шкіри, як при засмазі.

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Шотландець заробив 22-годинну ерекцію

Через кілька місяців регулярних ін'єкцій, чергова доза препарату привела до того, що чоловіка забрали в лікарню після 22 годин болючої ерекції. Шотландцеві кожні п'ять хвилин робили уколи в геніталії, щоб послабити приплив крові. Проблема зникла через півгодини.

Виявилося, що на упаковці засобу не були описані можливі побічні ефекти, а сам чоловік ними не поцікавився. Повідомляється, що в Великобританії цей препарат заборонений. Цей випадок привів до еректильної дисфункції у чоловіків впродовж місяця.

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