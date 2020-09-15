Защемлення нерва в спині: 5 ознак недуги

Затиснений нерв виникає при надмірному тиску на нерв, що оточує наші тканини; включаючи кістки, хрящі, м'язи або сухожилля. Це тиск руйнує нервову функцію, що призводить до відчуття болю, оніміння та / або слабкості і поколювання.

Спинні нерви найбільш сприйнятливі до защемлення. Однією з причин є те, що ці нерви поширюються на декілька областей тіла; отже, коли нерви затиснені, біль може випромінюватися уздовж нерва і поширюватися на інші частини тіла.

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5 ознак защемлення:

Чутливість. Коли один з сенсорних нервів спини затискається, на міцність сигналу припадає несприятливий вплив. Це порушує нормальне сенсорне сприйняття, яке можна відчути як неприємне відчуття.

Порушена координація. Багато зі звичайних речей, які ми робимо: друкування, написання, ходьба, сприймаються як належне. Однак ці дії не були б можливі без належної координації двигуна.

Слабкість м'язів або атрофія. Сила і довговічність наших м'язів залежать від двох чинників: маси і скорочення відповідно. Коли рухові нерви затиснені, функціональність скорочення ослаблена: це відчувається як м'язова слабкість.

Біль або печіння. Біль і / або відчуття печіння виникають при стисненні кореня сенсорного нерва. Найбільш часто симптоми включають: печіння або поколювання ніг, сідниць, стегон або нижньої частини спини.

Випромінювальний тип болю. Затиснений нерв може також проявлятися як випромінювальний ("стріляє") тип болю, зазвичай відчувається в ногах або нижній частині спини. Затиснений периферичний нерв може також викликати м'язові спазми в нижній частині спини, що може бути дуже болючим.

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