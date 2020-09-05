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На скільки кілограмів можна схуднути за місяць без шкоди для здоров'я
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Білоруський дієтолог Алла Малайкіна розповіла, на скільки кілограмів можна схуднути за місяць без шкоди здоров'ю.
На своїй сторінці в Instagram експерт зазначила, що чим вище відсоток жиру в тілі, тим більше від нього можна позбутися без впливу на м'язову масу.
І ще: Як правильно бігати, щоб схуднути
Отже, в залежності від жирової маси тіла людина може схуднути (якщо немає супутніх захворювань і гормональних порушень) за місяць на:
- 3.6-8.4 кг при ожирінні;
- 2.8-3.6 кг при надмірній вазі;
- 2-2.8 кг при середніх показниках ваги;
- 0.8-2 кг при малій кількості жиру;
- 0.4-0.8 кг при дуже малій кількості жиру.
Також Малайкіна розповіла, скільки людина максимально може набрати м'язової маси за місяць. Набір ваги залежить від стажу тренувань:
- за перші два роки тренувань можна набрати 0.7-1.5 кг
- за два-чотири роки 0.4-0.7 кг
- за більш ніж чотири роки 0.2-0.4 кг.
Як набрати м'язову масу
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Джерело: your_figure_designer
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