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На скільки кілограмів можна схуднути за місяць без шкоди для здоров'я

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Схуднення - фото 1
Схуднення / liport

Білоруський дієтолог Алла Малайкіна розповіла, на скільки кілограмів можна схуднути за місяць без шкоди здоров'ю.

На своїй сторінці в Instagram експерт зазначила, що чим вище відсоток жиру в тілі, тим більше від нього можна позбутися без впливу на м'язову масу.

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Отже, в залежності від жирової маси тіла людина може схуднути (якщо немає супутніх захворювань і гормональних порушень) за місяць на:

  • 3.6-8.4 кг при ожирінні;
  • 2.8-3.6 кг при надмірній вазі;
  • 2-2.8 кг при середніх показниках ваги;
  • 0.8-2 кг при малій кількості жиру;
  • 0.4-0.8 кг при дуже малій кількості жиру.

Також Малайкіна розповіла, скільки людина максимально може набрати м'язової маси за місяць. Набір ваги залежить від стажу тренувань:

  • за перші два роки тренувань можна набрати 0.7-1.5 кг
  • за два-чотири роки 0.4-0.7 кг
  • за більш ніж чотири роки 0.2-0.4 кг.
Як набрати м'язову масу - фото 423913
Як набрати м'язову масу

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Джерело: your_figure_designer
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