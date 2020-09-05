На скільки кілограмів можна схуднути за місяць без шкоди для здоров'я

Білоруський дієтолог Алла Малайкіна розповіла, на скільки кілограмів можна схуднути за місяць без шкоди здоров'ю.

На своїй сторінці в Instagram експерт зазначила, що чим вище відсоток жиру в тілі, тим більше від нього можна позбутися без впливу на м'язову масу.

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Отже, в залежності від жирової маси тіла людина може схуднути (якщо немає супутніх захворювань і гормональних порушень) за місяць на:

3.6-8.4 кг при ожирінні;

2.8-3.6 кг при надмірній вазі;

2-2.8 кг при середніх показниках ваги;

0.8-2 кг при малій кількості жиру;

0.4-0.8 кг при дуже малій кількості жиру.

Також Малайкіна розповіла, скільки людина максимально може набрати м'язової маси за місяць. Набір ваги залежить від стажу тренувань:

за перші два роки тренувань можна набрати 0.7-1.5 кг

за два-чотири роки 0.4-0.7 кг

за більш ніж чотири роки 0.2-0.4 кг.

Як набрати м'язову масу

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