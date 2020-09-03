Як впливає на нас тривалий денний сон

Фахівці прийшли до висновку, що денний сон тривалістю більше години – далеко не хороша звичка. Свої висновки експерти представили на Європейському конгресі кардіологів.

"Загальноприйнята думка полягає в тому, що сон покращує продуктивність і нейтралізує негативні наслідки недосипу. Однак наше дослідження кидає виклик цьому стереотипу", – пишуть дослідники.

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Вчені проаналізували дані понад 313 тисяч осіб, які брали участь у двох десятках досліджень. Близько 39% опитаних мали звичку спати вдень. Як виявилося, денний сон тривалістю більше 60 хвилин був пов'язаний з підвищенням ризику передчасної смерті від всіх причин на 30%, а ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань збільшувалася на 34% в порівнянні з тими, хто не спав в денні години.

Денний сон будь-якої тривалості корелював з ризиком передчасної смерті на 19%. Причому цей зв'язок був більш виражений у жінок (22%) і у літніх людей (17%). Сон менше години в денний час не був пов'язаний з погіршенням здоров'я серця і судин.

Сон удень

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