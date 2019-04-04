Заржавілий Porsche 356 оцінили дорожче, ніж новенький Cayenne

На онлайн-аукціоні eBay з'явилося оголошення про продаж Porsche 356 Coupe зразка 1952 року. Автівка повністю проіржавіла, однак продавець за неї хоче отримати 82 500 доларів США. Для порівняння, базовий Porsche Cayenne коштує 65 700 доларів.

Відомо, що останній власник придбав цей екземпляр Porsche 356 Coupe ще на початку 70-х років. Спочатку автомобіль був пофарбований у відтінок сірого з блакитним відливом під назвою Fish Silver Grey. Зараз же він повністю покритий іржею. Стоїть без логотипів і задніх ліхтарів.

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Усі видимі панелі салону також покриті іржею. Вимагають капітального ремонту і сидіння, оббивка яких стерлася та порвалася. Крім того, щоб відновити спорткупе потрібно буде перебрати двигун і замінити елементи підвіски.

Відреставровані екземпляри Porsche 356 дилери класичних автомобілів продають за ціною від 200-250 тисяч доларів. При цьому, вартість моделі інших років випуску може сягати позначки у 725 тисяч.

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