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40 років припадав пилом: Shelby GT500 піде з молотка

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Shelby GT500 40 років припадала пилом - фото 1
Shelby GT500 40 років припадала пилом / Ford Addict

Аукціонний будинок Mecum виставить на травневі торги в Індіанаполісі знайдений у середині 2000-х фастбек Shelby GT500 1968 року. Нинішній власник відновив усю механічну начинку, але вирішив не чіпати кузов, на якому зберігся бруд, пил і патина. Орієнтовна ціна автомобіля поки не повідомляється.

Фастбек GT500 з номером шасі Shelby No. 00889 був переданий своєму першому власнику навесні 1968 року. Але приблизно з 1971 року простояв покинутим у гаражі. Знайшли машину майже через 40 років.

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Із заводу автомобіль йшов забарвленим у відтінок чорного Raven Black, з чорним шкіряним салоном, чотирьохдіапазонним "автоматом", підсилювачем керма, передніми дисковими гальмами та регульованою по нахилу рульовою колонкою. Оригінальні колеса на фастбека були замінені на 10-спицеві алюмінієві Shelby.

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40 років припадав пилом: Shelby GT500 піде з молотка - фото 318190
40 років припадав пилом: Shelby GT500 піде з молотка - фото 318191
40 років припадав пилом: Shelby GT500 піде з молотка - фото 318192
40 років припадав пилом: Shelby GT500 піде з молотка - фото 318195

Shelby GT500 відрізнявся передньою частиною кузова зі склопластику, капотом з подвійним повітрозабірником, задніми ліхтарями від Ford Thunderbird. У салоні автомобіля була встановлена ​​центральна консоль Shelby, підлокітник з логотипом і каркас безпеки.

За керованість Shelby GT500 відповідала посилена підвіска з регульованими амортизаторами Gabriel та пружинами з прогресивними характеристиками. Під капотом маслкара був встановлений семилітровий V8 у поліцейській специфікації, який видавав 365 кінських сил.

40 років припадав пилом: Shelby GT500 піде з молотка - фото 318187
40 років припадав пилом: Shelby GT500 піде з молотка - фото 318188
40 років припадав пилом: Shelby GT500 піде з молотка - фото 318193
40 років припадав пилом: Shelby GT500 піде з молотка - фото 318196

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Джерело: Motor
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