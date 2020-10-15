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"Заряджений" Volkswagen Golf R засвітився на відео

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Новий Volkswagen Golf R покажуть у листопаді - фото 1
Новий Volkswagen Golf R покажуть у листопаді

Volkswagen Golf R восьмого покоління показали на тизері, опублікованому у твіттері американського гонщика Таннера Фауста, амбасадора Volkswagen R. На відео також "засвітили" дату прем'єри хот-хетча – вона відбудеться 4 листопада.

Велика частина короткого відео показує не Golf, а "заряджений" кросовер T-Roc R, представлений торік. Однак Golf R усе ж засвітився на кадрах: на початку ролика видно затемнений силует хот-хетча з палаючими фарами та світлодіодною смугою, що з'єднує їх – такою ж оснащений новий GTI й інші моделі сімейства.

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Зовнішність новинки Volkswagen поки не розкриває, проте Golf R уже неодноразово потрапляв в об'єктив фотошпигунів. Від GTI його відрізняє особлива решітка радіатора з горизонтальними ламелями й по-іншому оформлені великі повітроводи. Ззаду є спойлер над склом, дифузор і пара здвоєних патрубків вихлопної системи.

Очікується, що "восьмий" Golf R збереже 2,0-літрову "турбочетвірку", яка буде видавати близько 333 кінських сил – на 33 сили більше, ніж у Golf GTI Clubsport, представленому цього тижня. Двигун агрегатується з "роботом" DSG з подвійним зчепленням і системою повного приводу.

'Заряджений' Volkswagen Golf R засвітився на відео - фото 430484
'Заряджений' Volkswagen Golf R засвітився на відео - фото 430485

Пізніше до лінійки приєднається найпотужніший Golf – R Plus, який можуть оснастити 400-сильною (450 Нм крутного моменту) модифікацією "четвірки" EA888. Такий хетчбек отримає повний привід 4Motion з дрифт-режимом, агресивніший обвіс і зможе скласти конкуренцію Mercedes-AMG A 45 S.

На стадії розробки Volkswagen розраховував запозичити в Audi 2,5-літровий п'ятициліндровий турбомотор, однак марка відмовилася від співпраці: такий "Гольф" міг би стати серйозним суперником для RS 3.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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