На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Учені назвали ще один спосіб обдурити автопілот Tesla
-
- 10
Науковці ізраїльського Університету імені Бен Гуріона, які останні два роки працювали над виявленням вразливостей технологій машинного зору, опублікували результати своїх досліджень. Вони розповіли, що може обдурити автопілот в Tesla.
На думку науковців, збити з пантелику автопілот Tesla можна за допомогою електронних дорожніх щитів, якщо запустити на них потрібну інформацію.
Це цікаво: Mercedes-Benz створив "прозорий" електрокросовер EQC: круті фото
Автопілот Tesla працює за аналогією з людським зором. Електромобіль орієнтується на те, що "бачить" навколо себе автономна система. Однак, іноді в фокус машинного зору потрапляє інформація, яка може збити з пантелику електромобіль та змусити його прийняти несподіване рішення, що своєю чергою може спровокувати небезпечну ситуацію на дорозі.
Факторами, які збивають з пантелику, можуть стати електронні дорожні щити, які демонструють рекламну або попереджувальну інформацію. Електроніці Tesla достатньо 0,42 секунди, щоб помітити зображення, яке раптово з'явилося.
Якщо у момент руху електромобіля на щитах будуть на миті загорятися знаки обмеження швидкості або вимоги про зупинку, автопілот може зреагувати на них раптовим гальмуванням, навіть якщо електрокар їхатиме на великій швидкості. До того ж якщо на електронні щити вивести картинку іншого автомобіля або пішохода, автономна система Tesla може прийняти їх за реальні умови та спробувати уникнути ДТП.
На думку вчених, подібна уразливість може бути використана хакерами. Адже дорожні електронні щити не мають високий рівень захисту і можуть бути використані зловмисниками для створення аварійних ситуацій на дорозі. Крім того, ізраїльські експерти підкреслили, що система автопілота повинна поповнитися лідарами, щоб електроніка могла аналізувати більшу кількість зовнішніх факторів і не збивалася при появі плоских картинок, які далекомір оптичного діапазону може розпізнавати.
Ізраїльські фахівці також запропонували використовувати в автопілоті власний алгоритм під назвою "Мисливець за привидами". Система збирає всі дані, що надаються радарами, лідарами та сенсорами, і в автоматичному режимі розпізнає короткочасні спалахи, відкидаючи їх від реальної дорожньої обстановки.
Читайте також: Водій пролетів по зустрічній смузі з перевищенням швидкості на 126 км/год: відео
-
17:50Актриси Голлівуду поскаржилися на поцілунки з Робертом Дауні-молодшим і Метью МакКонахі
-
17:43Учені назвали ще один спосіб обдурити автопілот Tesla
-
17:3320 запитань, які дозволять краще зрозуміти себе і свої бажання
-
17:23Гарячий шоколад: рецепт ідеального зігріваючого напою
-
17:12Смачний захист: у США з'являться маски з ароматом бекону
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:51Чому саме 10 000 кроків на день: медики розповіли про користь ходьби
-
16:42На честь 60-річчя SEGA безкоштовно роздає ігри: як отримати
-
16:33Рибалка упіймав найбільшого коропа у Великобританії: фотофакт
-
16:21Billboard Music Awards 2020: названі переможці
-
16:09Шерон Стоун зізналася, що спеціально оголилася, щоб отримали роль в Основному інстинкті
-
15:54Температура в Атлантичному океані побила рекорд останніх 2900 років
-
15:47Хоакін Фенікс зіграє Наполеона у новій стрічці Рідлі Скотта
-
15:42Де в Україні негайно слід вводити суворий карантин: експерти визначили 7 областей
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:11Водій пролетів по зустрічній смузі з перевищенням швидкості на 126 км/год: відео
-
14:54iPhone 12 показали "вживу" в ефірі американського телешоу: відео
-
14:30Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
-
14:14Фінська авіакомпанія почне продавати страви з бізнес-класу у супермаркетах, і ось чому
-
13:57Вийде ще один сезон детективного серіалу Декстер, який завершився у 2013 році
-
13:42Іванка Трамп з'явилася перед публікою у люксовому вбранні
-
13:20Павло Зібров показав, як виглядав без вусів
-
13:07Птах встановив світовий рекорд, пролетівши понад 12 тисяч кілометрів без перепочинку
-
12:44Медики розповіли, яких вітамінів потребує організм восени
-
12:20Наталя Могилевська засвітила екстремальне декольте без білизни: гаряче фото
-
17:3320 запитань, які дозволять краще зрозуміти себе і свої бажання
-
14:30Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
-
11:30Ну просто нереальна штука! – 5 іронічних книг, які варто прочитати
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 жовтня
-
07:19Погода в Україні 15 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 жовтня
-
21:51В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото
-
18:48Чому закохані часто подібні один на одного: пояснення науковців
-
13:56Як правильно казати "дякую": поради, які покращать життя
-
11:50Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 жовтня
-
07:17На що потрібно звернути увагу під час вибору хліба
- 13 жовтня
-
20:30Секс-тренди 2020 року: як змінився інтим через пандемію коронавірусу (18+)
-
17:30Як ретроградний Меркурій 14 жовтня вплине на знаки Зодіаку
-
14:30Експрес-тест на характер: оберіть шлях і дізнайтесь свої найкращі риси
-
11:198 порад для хорошого життя, які варто знати кожному
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 жовтня
-
07:19Сніданок за п'ять хвилин: як приготувати ліниві "чебуреки"
- 12 жовтня
-
20:40Вдень поліцейська, вночі – домінантка: ця білявка заробляє на фетиш-вечірках (18+)
-
19:35З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка
-
17:30Швидкий тест у картинці: наскільки ти гурман
-
15:25Не тільки Росомаха: згадуємо 7 найкращих ролей Х'ю Джекмана
-
12:30Які нові пісні вийшли цього тижня: плейлист свіжих хітів
-
10:25Тест: Як добре ти знаєш хіти Океану Ельзи?
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 жовтня
-
08:26Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у сьомому випуску (відео)