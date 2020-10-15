Учені назвали ще один спосіб обдурити автопілот Tesla

Науковці ізраїльського Університету імені Бен Гуріона, які останні два роки працювали над виявленням вразливостей технологій машинного зору, опублікували результати своїх досліджень. Вони розповіли, що може обдурити автопілот в Tesla.

На думку науковців, збити з пантелику автопілот Tesla можна за допомогою електронних дорожніх щитів, якщо запустити на них потрібну інформацію.

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Автопілот Tesla працює за аналогією з людським зором. Електромобіль орієнтується на те, що "бачить" навколо себе автономна система. Однак, іноді в фокус машинного зору потрапляє інформація, яка може збити з пантелику електромобіль та змусити його прийняти несподіване рішення, що своєю чергою може спровокувати небезпечну ситуацію на дорозі.

Факторами, які збивають з пантелику, можуть стати електронні дорожні щити, які демонструють рекламну або попереджувальну інформацію. Електроніці Tesla достатньо 0,42 секунди, щоб помітити зображення, яке раптово з'явилося.

Якщо у момент руху електромобіля на щитах будуть на миті загорятися знаки обмеження швидкості або вимоги про зупинку, автопілот може зреагувати на них раптовим гальмуванням, навіть якщо електрокар їхатиме на великій швидкості. До того ж якщо на електронні щити вивести картинку іншого автомобіля або пішохода, автономна система Tesla може прийняти їх за реальні умови та спробувати уникнути ДТП.

На думку вчених, подібна уразливість може бути використана хакерами. Адже дорожні електронні щити не мають високий рівень захисту і можуть бути використані зловмисниками для створення аварійних ситуацій на дорозі. Крім того, ізраїльські експерти підкреслили, що система автопілота повинна поповнитися лідарами, щоб електроніка могла аналізувати більшу кількість зовнішніх факторів і не збивалася при появі плоских картинок, які далекомір оптичного діапазону може розпізнавати.

Ізраїльські фахівці також запропонували використовувати в автопілоті власний алгоритм під назвою "Мисливець за привидами". Система збирає всі дані, що надаються радарами, лідарами та сенсорами, і в автоматичному режимі розпізнає короткочасні спалахи, відкидаючи їх від реальної дорожньої обстановки.

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