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Дивіться, як розкішний Rolls-Royce Cullinan розсікає піщаними дюнами (відео)

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Rolls-Royce Cullinan пройшов випробування пустелею - фото 1
Rolls-Royce Cullinan пройшов випробування пустелею

Компанія Rolls-Royce опублікувала двохвилинний відеоролик, в якому показала на що здатний кросовер Cullinan в умовах жорсткої експлуатації в арабській пустелі. Для демонстрації позашляхових характеристик використовували автомобіль одного з місцевих мешканців.

В опублікованому ролику Rolls-Royce Cullinan покидає нічне місто, вирушаючи на пустельну трасу.

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Примітно, що на самому початку відео демонструється фірмова висувна статуетка "Spirit of Ecstasy", яка підсвічується у темряві. Згідно з новим європейським регламентом, у передній частині автомобіля не повинні бути наявними елементи, що світяться. Єдиний виняток – головна оптика. Тому Rolls-Royce найближчим часом відкличе всі автомобілі в Європі з такою прикрасою, щоб деактивувати підсвічування.

Після нетривалої поїздки по асфальтованій дорозі розкішний кросовер виїжджає на піщане покриття та демонструє можливості повнопривідної трансмісії. Також у процесі їзди піщаними дюнами можна гідно оцінити адаптивну підвіску моделі з технологією Magic Carpet Ride, яка згладжує дорожні нерівності. Крім того, під час випробувань активно працювала електронна система руху Cullinan, яка підбудовувалася під навколишнє оточення.

Дивіться, як розкішний Rolls-Royce Cullinan розсікає піщаними дюнами (відео) - фото 430438

Дивіться, як розкішний Rolls-Royce Cullinan розсікає піщаними дюнами (відео) - фото 430439

Дивіться, як розкішний Rolls-Royce Cullinan розсікає піщаними дюнами (відео) - фото 430440

Дивіться, як розкішний Rolls-Royce Cullinan розсікає піщаними дюнами (відео) - фото 430441

Дивіться, як розкішний Rolls-Royce Cullinan розсікає піщаними дюнами (відео) - фото 430442

Дивіться, як розкішний Rolls-Royce Cullinan розсікає піщаними дюнами (відео) - фото 430443

Дивіться, як розкішний Rolls-Royce Cullinan розсікає піщаними дюнами (відео) - фото 430444

Дивіться, як розкішний Rolls-Royce Cullinan розсікає піщаними дюнами (відео) - фото 430445

Дивіться, як розкішний Rolls-Royce Cullinan розсікає піщаними дюнами (відео) - фото 430446

Дивіться, як розкішний Rolls-Royce Cullinan розсікає піщаними дюнами (відео) - фото 430447

Дивіться, як розкішний Rolls-Royce Cullinan розсікає піщаними дюнами (відео) - фото 430448

Дивіться, як розкішний Rolls-Royce Cullinan розсікає піщаними дюнами (відео) - фото 430449

Дивіться, як розкішний Rolls-Royce Cullinan розсікає піщаними дюнами (відео) - фото 430450

Rolls-Royce Cullinan дебютував у 2018 році. Кросовер обладнаний тією ж платформою та шасі з пневмопідвіскою, що і седан Phantom. Модель оснащується 6,75-літровим V12 потужністю 571 кінська сила (850 Нм). Саме така модифікація Cullinan взяла участь у зйомці. Однак розкішний кросовер має і "заряджену" версію Black Badge, яка обладнується 600-сильним (900 Нм) V12 того ж обсягу.

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Джерело: Rolls-Royce
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