"Заряджений" поєдинок: кросовери Audi, BMW і Volkswagen позмагались у дрегу

Блогери YouTube-каналу carwow порівняли динаміку трьох повнопривідних "заряджених" кросоверів німецьких марок – Audi SQ2, BMW X2 M35i xDrive і Volkswagen T-Roc R. Суперники схожі по масі, потужності і ціні. Дуелянтів зіставили у дрегу на чверть милі, оцінили розгін "з ходу" та ефективність гальм.

Під капотом BMW X2 M35i xDrive "турбочетвірка" 2.0 потужністю 306 кінських сил і обертовим моментом 450 Нм, коробка передач – 8-ступеневий "автомат". Баварський крос-хетч найважчий і найдорожчий: маса – 1685 кілограмів, ціна – 44 325 фунтів стерлінгів.

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Технічно Audi SQ2 і Volkswagen T-Roc R майже ідентичні: обидві моделі оснащуються 300-сильним (400 Нм) турбомотором 2.0 у поєднанні з 7-діапазонним "роботом" з двома зчепленнями. Audi на 65 кілограмів легший, ніж Volkswagen, і важить 1510 кілограмів. У Великобританії Audi SQ2 обійдеться у 37 370 фунтів стерлінгів, Volkswagen T-Roc R – у 38 450 фунтів стерлінгів.

Схожі характеристики підтвердилися експериментально: на дистанції 402 метрів крос-хетчі німецьких марок розділило менш як 0,1 секунди, а переможця виявив фотофініш. Дуже щільними видалися результати тесту ефективності гальм і розгін з 80 кілометрів на годину до максимальної швидкості.

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