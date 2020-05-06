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"Заряджений" Hyundai i20 N випробували на замерзлому озері: ефектне відео

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Hyundai i20 N проїхався озером, покритим кригою - фото 1
Hyundai i20 N проїхався озером, покритим кригою

Компанія Hyundai опублікувала відео з зимових тестів моделі i20 N, яку випустили на замерзле озеро в компанії ралійного i20 WRC і середньомоторного прототипу RM19. Хотхетч, серед конкурентів якого Volkswagen Polo GTI і Ford Fiesta ST, повинен дебютувати вже в цьому році.

За розробку "зарядженої" версії хетчбека i20 відповідає південнокорейський підрозділ N.

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За попередніми даними, хотхетч оснащений 200-сильним 1,6-літровим турбомотором, який працює у парі з механічною коробкою або "роботом" з двома зчепленнями. Зовні i20 N відрізняється від стандартної моделі аеродинамічним обвісом, колісними дисками більшого розміру і здвоєними патрубками вихлопної системи.

Що ж стосується двох інших автомобілів на відео з випробуваннями, то це ралійний i20, який бере участь у чемпіонаті WRC, і прототип, відомий під заводським індексом RM19 (Racing Midship).

Hyundai RM19 оснащується 390-сильним двигуном, розташованим посередині, і шестиступінчастою секвентальною коробкою, що приводить у рух колеса задньої осі. За даними Hyundai, RM19 розганяється з місця до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) менш ніж за чотири секунди.

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Джерело: Motor
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