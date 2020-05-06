Які авто купували українці у квітні: ТОП-10

Попри карантин у квітні українці продовжили купувати нові автомобілі. За місяць на облік було поставлено 3,7 тисячі новеньких легкових авто.

Купівельна активність через карантин знизилася вдвічі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але цей показник не є антирекордом.

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Третій місяць поспіль трійка лідерів українського ринку не змінюється: Renault, Toyota і Kia. Цікаво, що роком раніше квітневий рейтинг очолювали ці ж компанії в аналогічному порядку. Несподівано за підсумками квітня на четверте місце піднявся бренд BMW, торік він займав 9-у позицію, а в попередньому місяці 13-у. Здивував і Mercedes-Benz, один з небагатьох брендів, що продемонстрували зростання продажів, показавши шостий результат місяця.

ТОП-10 брендів квітня 2020 виглядає так:

Renault 771 шт.

Toyota 428 шт.

Kia 259 шт.

BMW 184 шт.

Skoda 180 шт.

Mercedes-Benz 177 шт.

Mazda 173 шт.

Nissan 133 шт.

Peugeot 131 шт.

Hyundai 121 шт.

Toyota

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