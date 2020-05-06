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Які авто купували українці у квітні: ТОП-10

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Авто - фото 1
Авто / ukrautoprom

Попри карантин у квітні українці продовжили купувати нові автомобілі. За місяць на облік було поставлено 3,7 тисячі новеньких легкових авто.

Купівельна активність через карантин знизилася вдвічі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але цей показник не є антирекордом.

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Третій місяць поспіль трійка лідерів українського ринку не змінюється: Renault, Toyota і Kia. Цікаво, що роком раніше квітневий рейтинг очолювали ці ж компанії в аналогічному порядку. Несподівано за підсумками квітня на четверте місце піднявся бренд BMW, торік він займав 9-у позицію, а в попередньому місяці 13-у. Здивував і Mercedes-Benz, один з небагатьох брендів, що продемонстрували зростання продажів, показавши шостий результат місяця.

ТОП-10 брендів квітня 2020 виглядає так:

  • Renault 771 шт.
  • Toyota 428 шт.
  • Kia 259 шт.
  • BMW 184 шт.
  • Skoda 180 шт.
  • Mercedes-Benz 177 шт.
  • Mazda 173 шт.
  • Nissan 133 шт.
  • Peugeot 131 шт.
  • Hyundai 121 шт.
Toyota - фото 402176
Toyota

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Джерело: ukrautoprom
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