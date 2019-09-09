"Заряджений" хетчбек Hyundai i30 N став ще потужнішим

Чеський офіс Hyundai опублікував відео з "гарячим" хетчбеком i30 N Project C. Лімітований спорткар побудований на базі модифікації Ultimate, оснащений потужнішим двигуном і деталями обважування з вуглепластику.

Судячи з ролика, обмежена версія Hyundai i30 N отримає той же дволітровий турбодвигун, що і стандартний хот-хетч, але форсований з 275 кінських сил і 353 Нм крутного моменту до 280 сил і 400 Нм.

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Зовні i30 N Project C відрізнятиметься капотом з вуглепластику, карбоновими деталями обважування та новими колісними дисками. У салоні з'являться червоні ремені безпеки і сидіння з контрастною прострочкою.

Динамічні характеристики хетчбека поки не наводяться. Звичайний i30 N Ultimate розганяється до 100 кілометрів на годину за 6,1 секунди і досягає максимальної позначки 250 кілометрів на годину. 249-сильна модифікація Sport робить те ж саме за 6,4 секунди.

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