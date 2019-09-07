Оновлений рейтинг найпопулярніших б/у авто в Україні

Слідом за зростанням імпорту нових легкових автомобілів в Україні в січні-серпні 2019 року, кількість б/у авто, зареєстрованих в Україні за вказаний період, склала 298,5 тисячі.

Це у 4,8 раза більше, ніж за вісім місяців минулого року. У повідомленні сказано, що в серпні українську прописку отримали 24,4 тис. старих легковиків, ввезених з-за кордону.

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Машини, що вже були в експлуатації, охопили 3/4 первинного ринку легкових авто, роком раніше їх частка була 58 відсотків. Автомобілі віком старше 10 років становили 36% первинних реєстрацій іномарок з пробігом. Найстаршим автомобілем, який отримав український реєстраційний номер в серпні, став Buick Regal 1987 року випуску.

Buick Regal 1987

Укравтопром назвав ТОП-5 найпопулярніших б/у авто, завезених в Україну в серпні:

Volkswagen майже 4000 шт.

Skoda 2060 шт.

Renault 2002 шт.

Ford 1930 шт.

Opel 1618 шт.

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