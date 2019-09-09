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Що має бути в автомобільній аптечці: Супрун назвала 10 найнеобхідніших речей
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Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун продовжує просвітницьку роботу. У черговому дописі "руйнівниця міфів" склала список речей, які мають бути в автомобільній аптечці кожного водія. Це важливо!
Уляна Супрун наголосила, що аптечка має бути в кожному авто. Вона корисна не самим фактом свого існування, а вмістом, яким треба вміти користуватися. За словами ексміністра, у разі ДТП найчастіше слід реагувати негайно та надавати домедичну допомогу до приїзду швидкої. Для цього й потрібна добре укомплектована аптечка з усім необхідним.
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Як йдеться у матеріалі ГО "Захист Патріотів", на який покликається Супрун, аптечка в автомобілі – це не аксесуар для уникнення штрафу, а необхідність, яка потенційно може врятувати життя. Тому передусім важливо зберігати аптечку поруч, регулярно перевіряти її вміст, термін придатності медикаментів та виробів, а також заздалегідь навчитися, як і чим правильно користуватися.
Склад аптечки в автомобілі
1. Нітрилові рукавички. Їх потрібно завжди надягати перед тим, як торкатися постраждалого. Рукавички можуть запобігти багатьом інфекційним хворобам, які передаються через кров. Це – ваша безпека.
2. Світловідбиваючий жилет та світловідбиваючий трикутник для позначення місця ДТП. Це також питання вашої безпеки та безпеки людини, що отримала травми.
3. Джгут (або турнікет). Якщо людина має сильну кровотечу, яку неможливо зупинити з допомогою пов'язки чи прямого тиску – джгут незамінний у цій ситуації. Накладати його потрібно завжди вище місця поранення, але не на суглоб.
4. Бинти та бандажі. Для контролю незначних кровотеч прямим тиском варто мати кілька марлевих бинтів. Для пов'язок та фіксації – кілька еластичних.
5. Плівка-клапан для серцево-легеневої реанімації (СЛР). Вона потрібна для проведення СЛР із рятувальними подихами.
6. Трикутний бандаж (або "косинка") необхідний для фіксації шин.
7. Атравматичні ножиці для розрізання одягу.
8. Термоковдра (рятувальна ковдра) для зігрівання постраждалих.
9. Рулонний пластир на тканинній основі для фіксації пов'язок, шин тощо.
10. Спиртові серветки для очищення шкіри від забруднення.
Всі інші ліки та медикаменти, що можуть вам знадобитися в дорозі, краще зберігати в окремій аптечці. Це допоможе не розгубитися у момент, коли потрібно швидко реагувати та надати допомогу постраждалій людині. Наразі в Україні діє держстандарт 3961-2000 "Аптечка медична автомобільна", введений в дію ще 2013 року, який передбачає два типи аптечок (№ 1 і № 2) для автомобілів з кількістю людей в салоні до 9 та відповідно більше. Кожен тип аптечки містить два обов'язкові набори: аварійний – для зупинки кровотечі, експлуатаційний – для застосування при травмах.
Автомобільна аптечка №1 – обов'язковий набір №1:
- джгут для зупинки кровотечі – 1 шт.
- бинт еластичний (5 м х 10 см) – 1 шт.
- бинт марлевий стерильний (5 м х 10 см) – 2 шт.
- бинт марлевий стерильний (7 м х 14 см) – 1 шт.
- бинт марлевий нестерильний (5 м х 5 см) – 1 шт.
- бинт марлевий нестерильний (7 м х 14 см) – 1 шт.
- серветки з хлоргексидином (або замінники) (6 см х 10 см) – 2 шт.
- або смужки на гелевій основі з антимікробною дією полігексаметилен гуанідин гідрохлориду (або замінники) (10 см х 50 см) – 2 шт.
- серветки кровозупинні з фурагіном (або його замінники) (6 см х 10 см) – 2 шт.
- серветки стерильні (6 см х 10 см) – 6 шт.
- пакет перев'язувальний стерильний – 1 шт.
- ножиці парамедичні – 1 шт.
- косинка медична перев'язувальна з будь-якої тканини (50 см х 50 см) – 1 шт.
- гелева пов’язка для опіків – 1 шт.
Автомобільна аптечка №1 – обов'язковий набір №2:
- клапан для проведення штучного вентилювання легенів – 1 шт.
- рукавички медичні № 8 з поліетилену, комплект – 1 шт.
- термопростирадло (160 см х 210 см) – 1 шт.
- пінцет анатомічний – 1 шт.
- булавки англійські – 2 шт.
Щоб аптечка не була марною, її потрібно доповнити знаннями. Вкрай важливо відпрацювати навички надання домедичної допомоги на практичних заняттях, адже просто освоєння теорії недостатньо. Варто спробувати різні методики на манекені, навчитися користуватися дефібрилятором, робити серцево-легеневу реанімацію та розібрати різні ситуації і виходи з них.
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