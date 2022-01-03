Заряджений BMW M розсекретили незадовго до прем'єри: фото

Китайські журналісти розкрили зовнішність і характеристики першого електричного кросовера BMW M. Портал Autohome.com оприлюднив офіційні фотографії BMW iX M60!

Додатково портал оголосив, що двомоторна силова установка розвине 619 кінських сил і 1100 Нм моменту, що крутить, пише autohome.

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Топверсія батарейного кросовера зможе проїжджати без підзарядки до 575 кілометрів за циклом WLTP, розгін з місця до 100 км/год займе 3,8 секунди, а максимальна швидкість досягне 250 км/год. Перший електричний кросовер від підрозділу BMW M має дебютувати на виставці CES у перший тиждень січня, але потім німецька марка відмовилася від участі у шоу через коронавірус. Тож, презентація пройде онлайн.

Зберегти в таємниці зовнішність і основні параметри зарядженого iX M60 не вдалося, але екстер'єр та інтер'єр шістдесятки майже такий самий, як у багато оснащених кросоверів iX xDrive40 або iX xDrive50.

Усі фото autohome

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