Поліцейські Нью-Йорка отримали електричні Ford Mustang

Влада одного з найбільших американських міст, Нью-Йорка, закупила для служби в поліції близько 200 нових електрокарів Ford Mustang Mach-E. Усього на закупівлю автомобілів із міського бюджету виділили 11,5 мільйона доларів.

Автомобілі надійдуть на службу не лише до поліцейського департаменту, а й братимуть участь у роботі міського шерифа. А ще вони допомагатимуть деяким екстреним службам, пише CarCoops.

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Крім поліцейських та управління шерифа Нью-Йорка, електричні "Мустанги" надійдуть на службу до департаменту парків і відпочинку, а також департамент охорони навколишнього середовища та судово-медичних експертів.

Отримати автомобілі місто має до 30 червня 2022 року. Йдеться про топові версії з приставкою GT.

Такі автомобілі комплектуються електромотором пікової віддачею 480 кінських сил і 860 Нм крутного моменту. На прискорення з місця до 96 кілометрів на годину електрокар у цій версії витрачає 3,5 секунди, а запас ходу сягає 375 кілометрів.

Наприкінці травня на службу в поліції заступив перший кросовер Genesis, модель GV80. Топова модель з найпродуктивнішим у лінійці 380-сильним двигуном і повним приводом надійшла у розпорядження поліції Дубая.

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