Заряджається за 30 хвилин: представлено смартфон Oppo Reno Ace

Китайська компанія Oppo представила флагманський смартфон Reno Ace з технологією SuperVOOC 2.0, завдяки якій його можна повністю зарядити за пів години. Чим ще вразила новинка – читайте далі!

Смартфон отримав топовий чипсет Qualcomm Snapdragon 855+, до 12 ГБ оперативної та до 256 ГБ вбудованої пам'яті. Reno Ace оснащений 6,5-дюймовим AMOLED-дисплеєм Waterfall з роздільною здатністю 2400x1080 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. Сканер відбитків пальців вбудований у дисплей.

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На задній панелі розташований блок з чотирьох камер: основний модуль на 48 Мп f / 1.7, телефото на 13 Мп f / 2.4, надширококутний об'єктив на 8 Мп з кутом огляду до 116 градусів і монохромна камера на 2 Мп. Представники Oppo відзначають високий ступінь стабілізації відео при зйомці з роздільною здатністю 1080p з частотою до 60 кадрів на секунду. В Reno Ace також є 5-кратний гібридний зум при відеозйомці.

Компанія Oppo позиціонує Reno Ace як ігровий смартфон. Частота дискретизації дисплея при дотику становить 135 Гц. Це допомагає геймерам точніше цілитися та керувати ігровим процесом. Крім того, Oppo додала 4D-вібрацію для забезпечення "захоплюючого тактильного відгуку в іграх". Також у Reno Ace є спеціальний шар композитного вуглецевого волокна між чипсетом і системою охолодження, який знижує нагрів процесора при максимальному навантаженні.

Місткість акумулятора – 4000 мАг. Технологія SuperVOOC 2.0 і адаптер живлення на 65 Вт дозволяють заряджати його від 0% до 100% всього за 30 хвилин.

Крім звичайних версій флагмана, Oppo також представила серію, присвячену 40-річчю аніме Gundam. Усього компанія випустить 30 000 таких смартфонів.

Oppo Reno Ace надійде у продаж в Китаї з 17 жовтня. Вартість смартфона за версію з 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті складе 2999 юанів, модель з 12 ГБ оперативки та накопичувачем на 256 ГБ обійдеться у 3799 юанів.

Ціна Oppo Reno Ace Gundam Edition з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті – 3599 юанів. Вона надійде в продаж 11 листопада. До цієї моделі Oppo пропонує спеціальний геймпад Unicorn Gundam C1 за 299 юанів.

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