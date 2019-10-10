На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Заряджається за 30 хвилин: представлено смартфон Oppo Reno Ace
-
- 13
Китайська компанія Oppo представила флагманський смартфон Reno Ace з технологією SuperVOOC 2.0, завдяки якій його можна повністю зарядити за пів години. Чим ще вразила новинка – читайте далі!
Смартфон отримав топовий чипсет Qualcomm Snapdragon 855+, до 12 ГБ оперативної та до 256 ГБ вбудованої пам'яті. Reno Ace оснащений 6,5-дюймовим AMOLED-дисплеєм Waterfall з роздільною здатністю 2400x1080 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. Сканер відбитків пальців вбудований у дисплей.
І ще: iPhone 11 Pro Max визнали найкращим смартфоном на ринку
На задній панелі розташований блок з чотирьох камер: основний модуль на 48 Мп f / 1.7, телефото на 13 Мп f / 2.4, надширококутний об'єктив на 8 Мп з кутом огляду до 116 градусів і монохромна камера на 2 Мп. Представники Oppo відзначають високий ступінь стабілізації відео при зйомці з роздільною здатністю 1080p з частотою до 60 кадрів на секунду. В Reno Ace також є 5-кратний гібридний зум при відеозйомці.
Компанія Oppo позиціонує Reno Ace як ігровий смартфон. Частота дискретизації дисплея при дотику становить 135 Гц. Це допомагає геймерам точніше цілитися та керувати ігровим процесом. Крім того, Oppo додала 4D-вібрацію для забезпечення "захоплюючого тактильного відгуку в іграх". Також у Reno Ace є спеціальний шар композитного вуглецевого волокна між чипсетом і системою охолодження, який знижує нагрів процесора при максимальному навантаженні.
Місткість акумулятора – 4000 мАг. Технологія SuperVOOC 2.0 і адаптер живлення на 65 Вт дозволяють заряджати його від 0% до 100% всього за 30 хвилин.
Крім звичайних версій флагмана, Oppo також представила серію, присвячену 40-річчю аніме Gundam. Усього компанія випустить 30 000 таких смартфонів.
Oppo Reno Ace надійде у продаж в Китаї з 17 жовтня. Вартість смартфона за версію з 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті складе 2999 юанів, модель з 12 ГБ оперативки та накопичувачем на 256 ГБ обійдеться у 3799 юанів.
Ціна Oppo Reno Ace Gundam Edition з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті – 3599 юанів. Вона надійде в продаж 11 листопада. До цієї моделі Oppo пропонує спеціальний геймпад Unicorn Gundam C1 за 299 юанів.
Читайте також: Користувачі iOS 13 скаржаться на проблеми з "гарячим шоколадом"
- 10 жовтня
-
22:52Популярний техноблогер розповів, що всередині Samsung Galaxy Fold
-
22:205 побутових проблем, які можна усунути за допомогою сексу
-
21:52Заряджається за 30 хвилин: представлено смартфон Oppo Reno Ace
-
21:2611 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Названо найкращі гастрономічні напрямки Європи
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:22Lexus покаже майбутнє електрокарів за допомогою незвичайного концепту
-
19:44Розкішна Rihanna розповіла про новий альбом зі сторінок глянцю
-
19:16Науковці розповіли, чому чоловікам слід відмовитися від гамбургерів
-
18:49У Відні відкрили музей селфі: яскраві фото
-
18:26Гороскоп на 11 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Медики розповіли, чому не можна повністю відмовлятися від цукру
-
17:23Стала відома дата глобального релізу Xiaomi MIUI 11
-
16:54Олександр Усик – Чазз Візерспун: прогноз і ставки букмекерів на бокс
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:33Меган Маркл і принц Гаррі замислюються над переїздом до Канади: причина такого рішення
-
16:15ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш шкільну літературу
-
15:54У Google Chrome з'явилася нова корисна функція
-
15:23Рейтинг найбільш перевантажених туристичних міст світу
-
14:54Представлений ретрофутуристичний родстер у стилі машин 30-х років
-
14:31Нобелівська премія з літератури 2019: оголошено ім'я лауреата
-
14:15Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів
-
13:52Поворот: вийшов трейлер фільму жахів з зіркою Дуже дивних справ
-
13:22Усик – Візерспун: боксери провели тренування біля хмарочосів у Чикаго (відео)
-
12:50Сексуальна Демі Роуз зваблює фанатів у сіточці на голе тіло (18+)
- 10 жовтня
-
22:205 побутових проблем, які можна усунути за допомогою сексу
-
19:16Науковці розповіли, чому чоловікам слід відмовитися від гамбургерів
-
16:15ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш шкільну літературу
-
14:15Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів
-
11:55Успішні та потужні – 5 книг про виховання в майбутньому
-
10:50Пресмарафон Зеленського: дивіться онлайн-трансляцію
-
08:15Погода в Україні 10 жовтня: бабине літо повертається
- 09 жовтня
-
22:11Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
19:16Лайфхаки для життя, які точно знадобляться кожному
-
16:21Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років
-
11:15ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
-
09:29Офіційно: Усик отримав нового суперника у суперважкій вазі
-
07:30Погода в Україні 9 жовтня: частину країни накриє потепління
- 08 жовтня
-
22:11Ось чому жінка може відмовляти в сексі
-
19:46Як змусити себе тренуватися, коли зовсім не хочеться
-
17:00Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
-
14:30Найкращі пісні останнього десятиліття: рейтинг ТОП 200 хітів
-
10:20ТЕСТ: Вгадай, хто з цих зірок фарбована блондинка
-
07:16Погода в Україні 8 жовтня: на сході пройдуть дощі
- 07 жовтня
-
22:24Лікарі дали важливу пораду для майбутніх татусів
-
19:23Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 сподобається усім своєю фішкою
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)
-
14:32Зірки серіалу Друзі знову возз'єднались: нові фото улюблених акторів
-
10:25ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
-
07:14Медики розповіли, скільки ложок цукру можна додати до кави