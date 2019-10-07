iPhone 11 Pro Max визнали найкращим смартфоном на ринку

Авторитетна аналітична організація Consumer Reports оновила рейтинг рекомендованих до покупки смартфонів, вироблених у поточному році. У топ-10 кращих гаджетів за версією видання потрапили всі три моделі лінійки iPhone 11, старша з яких посіла перше місце в рейтингу з відчутним відривом.

У першу чергу експерти Consumer Reports відзначили суттєвий приріст автономності новинок у порівнянні з попередниками. Для оцінки цього параметра використовувався "робопалець", який моделював поведінку користувача протягом дня: веб-серфінг, фотозйомка, GPS-навігація та телефонні дзвінки. В результаті iPhone 11 Pro Max зміг пропрацювати 40,5 години – для порівняння, у iPhone XS Max цей показник склав 29,5 години. Моделі iPhone 11 Pro і iPhone 11 "протягнули" 34 і 27,5 години відповідно.

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За оцінками Consumer Reports, iPhone 11 Pro Max набрав 95 балів і посів перше місце у зведеному рейтингу видання. Друге дісталося iPhone 11 Pro з показником 92 бали, а iPhone 11 заробив 89 балів, потрапивши на восьме місце рейтингу.

Про якість зйомки видання повідомило лише те, що нові моделі набрали "одні з найкращих балів" у категорії.

Наші тестувальники повідомили, що iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max продемонстрували одні з найкращих показників у рейтингу. iPhone 11 отримав в категорії оцінку "дуже добре", всі три смартфони отримали рейтинг "відмінно" за якість відеозйомки на основні камери, – повідомляє Consumer Reports.

iPhone 11 Pro Max виявився найкращим смартфоном на ринку

Усі три гаджети також пройшли тест на водонепроникність. Причому, тест на міцність провалив лише iPhone 11 Pro. В обертальній камері, в якій смартфони багаторазово "кидали" з висоти близько 80 сантиметрів, iPhone 11 і iPhone 11 Pro Max отримали лише подряпинами, а у iPhone 11 Pro після 50 падінь повністю вийшов з ладу дисплей.

У результаті новинці Apple вдалося посісти перший рядок рейтингу Consumer Reports уперше за останні кілька років.

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