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Користувачі iOS 13 скаржаться на проблеми з "гарячим шоколадом"

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Користувачі iPhone зіткнулися з новою проблемою - фото 1
Користувачі iPhone зіткнулися з новою проблемою

Apple додала функцію набору тексту свайпами в операційні системи iOS 13 і iPadOS 13, які вийшли нещодавно. Через кілька тижнів після релізу оновлення користувачі почали масово скаржитися на некоректне розпізнавання словосполучення "Hot chocolate".

Уперше про цю проблему написав один з користувачів форуму Reddit. Він виявив, що при спробі набору "hot chocolate" свайпами смартфон видавав довільні вирази:

  • Hoot chocolate;
  • horticulture;
  • Buck it;
  • Got chocolate;
  • Holy chocolate;
  • Not chocolate;
  • Hoot chi couture;
  • Hit chocolate;
  • hot Cole;
  • got chocolate;
  • hoppy chocolate;
  • joy chocolate.

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Користувачі iOS 13 скаржаться на проблеми з 'гарячим шоколадом' - фото 360013

Помилка в написанні повторюється, навіть якщо автокорекція вимкнена.

Користувачі почали скаржитися, що відмовилися від сторонньої клавіатури Gboard на користь стандартної клавіатури Apple в iOS 13 тільки через додавання можливості набору свайпами. Тепер вони натрапляють на труднощі у використанні клавіатури, адже iOS не запам'ятовує виправлення, і щоразу повторює помилки при введенні одних і тих же фраз.

Ймовірно, Apple виправить це в одному з майбутніх оновлень.

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Джерело: Reddit
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