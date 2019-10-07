Користувачі iOS 13 скаржаться на проблеми з "гарячим шоколадом"

Apple додала функцію набору тексту свайпами в операційні системи iOS 13 і iPadOS 13, які вийшли нещодавно. Через кілька тижнів після релізу оновлення користувачі почали масово скаржитися на некоректне розпізнавання словосполучення "Hot chocolate".

Уперше про цю проблему написав один з користувачів форуму Reddit. Він виявив, що при спробі набору "hot chocolate" свайпами смартфон видавав довільні вирази:

Hoot chocolate;

horticulture;

Buck it;

Got chocolate;

Holy chocolate;

Not chocolate;

Hoot chi couture;

Hit chocolate;

hot Cole;

got chocolate;

hoppy chocolate;

joy chocolate.

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Помилка в написанні повторюється, навіть якщо автокорекція вимкнена.

Користувачі почали скаржитися, що відмовилися від сторонньої клавіатури Gboard на користь стандартної клавіатури Apple в iOS 13 тільки через додавання можливості набору свайпами. Тепер вони натрапляють на труднощі у використанні клавіатури, адже iOS не запам'ятовує виправлення, і щоразу повторює помилки при введенні одних і тих же фраз.

Ймовірно, Apple виправить це в одному з майбутніх оновлень.

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