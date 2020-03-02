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Заряджає смартфон за 40 хвилин: Xiaomi показала нову бездротову зарядку
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Віце-президент компанії Xiaomi Чан Чен поділився у китайській соцмережі Weibo коротким роликом, що демонструє нову технологію швидкої бездротової зарядки. Завдяки їй смартфони можуть заряджатися за рекордні 40 хвилин!
У ролику продемонстровано смартфон Xiaomi Mi 10 Pro з батареєю місткістю 4000 мАг, який заряджається за допомогою нового бездротового зарядного пристрою на 40 Вт до 57% за 20 хвилин і до 100% – за 40 хвилин.
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Прототип бездротового зарядного пристрою в тесті розрахований на вертикальне розміщення смартфона через системи охолодження та тепловідведення.
Зараз найкращим рішенням для бездротової зарядки на ринку є Xiaomi Mi Charge Turbo з максимальною потужністю у 30 Вт. Наразі невідомо, коли компанія офіційно представить нову версію бездротового зарядного пристрою.
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