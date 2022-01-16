Заряджає смартфон і захищає від прослушки: представлено Pozio Cradle

Майже всі сучасні смартфони поставляються з цифровими помічниками. Найчастіше вони перебувають у постійному режимі очікування, щоб вчасно відреагувати на голосову команду користувача. Однак далеко не кожній людині подобається, що її телефон постійно слухає все, що відбувається.

Прилад під назвою Pozio Cradle вирішує цю проблему. Як пише Ubergizmo, він дозволяє не лише заряджати смартфон, а й уникнути небажаної прослушки.

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Зарядна док-станція Pozio Cradle не тільки заповнює енергію смартфона, а й блокує його мікрофон, щоб він не міг нічого "чути" довкола. Компанія використовує спеціальну запатентовану технологію, що працює у фоновому режимі, завдяки чому телефон не зможе фіксувати приватні розмови.

Технологія працює у такий спосіб. Коли смартфон поміщається у зарядний пристрій, він видає нечутний тон, який пригнічує звуки, що сприймаються мікрофоном телефону. Якщо людина все ж таки побажає скористатися голосовим помічником, вона може дати команду Pozio Cradle, щоб зарядний пристрій на 30 секунд призупинив блокування. Це дасть час спілкування зі смартфоном.

Вартість зарядного пристрою – $119. Виробник також пропонує аналогічний гаджет для невеликих смарт-колонок.

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