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Заряджає і дезінфікує: Samsung випустила круту док-станцію для смартфонів
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Усі добре знають про важливість миття рук, але мало хто замислюється, наскільки багато мікробів зберігається на смартфоні. Тому компанія випустила спеціальний прилад, що дозволяє кожному самостійно стежити за чистотою своїх гаджетів.
Samsung ITFIT UV Sterilizer – невеликий кейс розміром 22,8 х 12,8 х 4,9 см. Він виконує відразу дві функції. І ми маємо підозру, що аксесуар стане шалено популярним серед власників смартфонів.
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Усередині встановлено дві ультрафіолетові лампи, що дозволяють виконувати дезінфекцію смартфонів, навушників, окулярів та інших невеликих предметів. За запевненням виробника, 10-хвилинна процедура вбиває 99% бактерій, що живуть на телефоні або будь-якому іншому предметі.
Крім дезінфекції гаджет виконує ще й функцію станції бездротової зарядки з вихідною потужністю 10 Вт. Це дозволяє одночасно очищати і заряджати сумісні пристрої.
Поки що Samsung ITFIT UV Sterilizer продається тільки у Таїланді за ціною близько $ 50. Про доступність в інших регіонах інформації поки немає.
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