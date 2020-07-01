OnePlus Nord: компанія показала смартфон і озвучила його ціну

Компанія OnePlus опублікувала в Instagram першу частину документального фільму, присвяченого новому смартфону Nord. У ролику розповідається про створення пристрою, закладені в нього ідеї та багато іншого. Але найголовніше, що компанія показала сам пристрій, розкрила його назву і ціну.

Як заявив Піт Лау, засновник і генеральний директор OnePlus, Nord стане першим пристроєм компанії за останні кілька років, ціна якого буде нижчою позначки у 500 доларів. З чуток, стартова ціна новинки складе всього $ 299.

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"Запуск лінійки OnePlus Nord знаменує собою початок захоплюючої нової глави для OnePlus. Дух "Ніколи не погоджуйтеся" заснований на наданні світу найкращих технологій і продуктів, але він також спрямований на те, щоб кинути виклик собі і вийти за межі нашої зони комфорту. Ми дуже пишаємося нашими провідними продуктами і продовжимо створювати технологічніші флагмани для наших користувачів. Тепер ми раді поділитися досвідом OnePlus з ще більшою кількістю користувачів по всьому світу завдяки цій новій лінійці продуктів", – розповів Піт Лау.

Також у ролику на одну мить показали і сам OnePlus Nord. Як і передбачалося, він отримає подвійну фронтальну камеру, врізану в дисплей. На відміну від моделей серії OnePlus 8, екран у цього смартфона без загнутих країв. Разом з тим нікуди не подінуться тонкі рамки.

OnePlus Nord отримає плоский екран

OnePlus також оголосила, що 1 липня відкриє передзамовлення на 100 одиниць нового смартфона. Офіційна презентація очікується в найближчі тижні.

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