Заряджатиметься за 30 хвилин: Samsung готує смартфон з графеновим акумулятором

За останні кілька років виробники смартфонів зуміли істотно прискорити процес зарядки вбудованих у пристрій акумуляторів. Актуальним рекордсменом зараз залишається Samsung Galaxy Note10 +, але компанія вже готує модель з графенових акумулятором.

За даними авторитетного інформатора Евана Бласса, Samsung активно займається розробкою графенових акумуляторів.

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Реліз смартфона з такою батареєю може відбутися у найближчі кілька років. За запевненням інсайдера, на повну зарядку нового джерела живлення буде йти всього пів години.

Головна проблема, яку зараз усувають інженери південнокорейської компанії, – підвищення місткості та зниження вартості подібних акумуляторів. Графен вже неодноразово називали найкращою альтернативою літій-іонним батареям: він може утримувати велику місткість і не схильний до стрімкої деградації з плином часу. Але за 15 років з дня відкриття двовимірної форми вуглецю зниження собівартості його виробництва відбувається занадто пасивно.

Попередні витоки вказували на те, що Samsung закінчила роботу над графенових акумуляторами ще у 2018 році, але сама компанія офіційних коментарів з цього приводу не давала.

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