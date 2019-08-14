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Заряджатиметься за 30 хвилин: Samsung готує смартфон з графеновим акумулятором

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Скоро Samsung заряджатимуться за лічені хвилини - фото 1
Скоро Samsung заряджатимуться за лічені хвилини

За останні кілька років виробники смартфонів зуміли істотно прискорити процес зарядки вбудованих у пристрій акумуляторів. Актуальним рекордсменом зараз залишається Samsung Galaxy Note10 +, але компанія вже готує модель з графенових акумулятором.

За даними авторитетного інформатора Евана Бласса, Samsung активно займається розробкою графенових акумуляторів.

І ще: Samsung Galaxy Note10 + побив рекорд швидкості зарядки

Реліз смартфона з такою батареєю може відбутися у найближчі кілька років. За запевненням інсайдера, на повну зарядку нового джерела живлення буде йти всього пів години.

Головна проблема, яку зараз усувають інженери південнокорейської компанії, – підвищення місткості та зниження вартості подібних акумуляторів. Графен вже неодноразово називали найкращою альтернативою літій-іонним батареям: він може утримувати велику місткість і не схильний до стрімкої деградації з плином часу. Але за 15 років з дня відкриття двовимірної форми вуглецю зниження собівартості його виробництва відбувається занадто пасивно.

Заряджатиметься за 30 хвилин: Samsung готує смартфон з графеновим акумулятором - фото 347621

Попередні витоки вказували на те, що Samsung закінчила роботу над графенових акумуляторами ще у 2018 році, але сама компанія офіційних коментарів з цього приводу не давала.

Варте уваги: ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10

Джерело: mashable
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