Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

Samsung Galaxy Note10 + побив рекорд швидкості зарядки

  • 12
Samsung Galaxy Note10 + зумів обійти OnePlus 7 Pro - фото 1
Samsung Galaxy Note10 + зумів обійти OnePlus 7 Pro

Представлений на початку серпня Galaxy Note10 + комплектується блоком живлення потужністю 25 Вт. Завдяки цьому з нуля до 100% смартфон заряджається за рекордно короткий час. Видання Gadgets порівняло новинку по швидкості зарядки з попередником і флагманами інших виробників, і ось що з цього вийшло.

У тесті брали участь смартфони з різною місткістю акумулятора: Galaxy Note10 + (4300 мАг), Galaxy Note9 (4000 мАг) + блок живлення 15 Вт, OnePlus 7 Pro (4000 мАг) + блок живлення 30 Вт, iPhone XS Max (3174 мАч) + блок живлення 5 Вт.

До теми: Samsung Galaxy Note10 5G: камеру нового смартфона визнали найкращою на ринку

Як ви зрозуміли, тестували гаджети з зарядками, які йшли в комплекті з пристроями.

Під час тестування час зарядки з 0% до 100% у смартфонів виявився таким:

  • Samsung Galaxy Note10 + – 1 година 5 хвилин
  • OnePlus 7 Pro – 1 година 25 хвилин
  • Samsung Galaxy Note9 – 1 година 54 хвилини
  • iPhone XS Max – 2 години 3 хвилини

Попри те що у моделі OnePlus 7 Pro потужніший блок живлення, Galaxy Note10 + заповнює заряд швидше завдяки використовуваному алгоритму. Смартфон заряджається спершу на потужності у 25 Вт, а потім знижує її лише до 15 Вт.

За запевненням Samsung, всього 30 хвилин підзарядки Galaxy Note10 + досить для того, щоб опрацювати протягом дня. Проведений тест це підтверджує: за пів години смартфон встигає зарядитися до позначки в 60%. Технічно ж флагман підтримує зарядку потужністю аж до 45 Вт. Ось тільки такий блок живлення користувачеві доведеться купувати окремо.

Варте уваги: ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
  • 13 серпня, 14:25
  • 567
У які комп'ютерні ігри ми грали 5, 10, 15 і 20 років тому: порція ностальгії
  • 12 серпня, 19:00
  • 754
Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок
  • 12 серпня, 14:39
  • 1391
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології