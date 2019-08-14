Samsung Galaxy Note10 + побив рекорд швидкості зарядки

Представлений на початку серпня Galaxy Note10 + комплектується блоком живлення потужністю 25 Вт. Завдяки цьому з нуля до 100% смартфон заряджається за рекордно короткий час. Видання Gadgets порівняло новинку по швидкості зарядки з попередником і флагманами інших виробників, і ось що з цього вийшло.

У тесті брали участь смартфони з різною місткістю акумулятора: Galaxy Note10 + (4300 мАг), Galaxy Note9 (4000 мАг) + блок живлення 15 Вт, OnePlus 7 Pro (4000 мАг) + блок живлення 30 Вт, iPhone XS Max (3174 мАч) + блок живлення 5 Вт.

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Як ви зрозуміли, тестували гаджети з зарядками, які йшли в комплекті з пристроями.

Під час тестування час зарядки з 0% до 100% у смартфонів виявився таким:

Samsung Galaxy Note10 + – 1 година 5 хвилин

OnePlus 7 Pro – 1 година 25 хвилин

Samsung Galaxy Note9 – 1 година 54 хвилини

iPhone XS Max – 2 години 3 хвилини

Попри те що у моделі OnePlus 7 Pro потужніший блок живлення, Galaxy Note10 + заповнює заряд швидше завдяки використовуваному алгоритму. Смартфон заряджається спершу на потужності у 25 Вт, а потім знижує її лише до 15 Вт.

За запевненням Samsung, всього 30 хвилин підзарядки Galaxy Note10 + досить для того, щоб опрацювати протягом дня. Проведений тест це підтверджує: за пів години смартфон встигає зарядитися до позначки в 60%. Технічно ж флагман підтримує зарядку потужністю аж до 45 Вт. Ось тільки такий блок живлення користувачеві доведеться купувати окремо.

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