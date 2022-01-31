Заряджати не назаряджатися: блогер створив павербенк на 27 мільйонів міліампер

Павербенк – зручна альтернатива розетці, але його місткості не завжди вистачає на весь день. Радикальне вирішення цієї проблеми запропонував китайський техноблогер під ніком Handy Geng.

Він зібрав кастомний портативний акумулятор із рекордною для цього класу пристроїв місткістю та вихідною потужністю. Процес створення та сценарій експлуатації він виклав на своєму каналі.

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За словами автора однойменного YouTube-каналу, на створення незвичайного аксесуара його надихнули друзі. Йому просто набридло, що вони мають павербенки більшої місткості, ніж у нього. У результаті ентузіаст вручну зібрав гігантський павербенк на 27 000 000 мАг у металевому корпусі. На його грані ентузіаст розмістив одразу 60 розеток, розбитих на кілька груп.

Пристрій підтримує вихідну напругу до 220 В і здатний одночасно заряджати до 20 смартфонів, планшетів або ноутбуків. Крім того, кастомний акумулятор може забезпечити живленням індукційну плиту, телевізор і пральну машину одночасно без ризику короткого замикання або перегріву.

Єдиним недоліком павербенку стала дуже умовна портативність. Замість рюкзака для його транспортування потрібна ціла вантажівка.

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