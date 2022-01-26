Відомий рекордсмен серед Android-смартфонів: скільки балів він набрав

Бренд Nubia похвалився рекордною продуктивністю свого ще не представленого ігрового смартфона. Згідно з офіційним повідомленням у Weibo, Red Magic 7, який готується до релізу, першим у світі набрав у популярному бенчмарку понад 1 100 000 балів.

Точний результат при тестуванні продуктивності пристрою, за заявою пресслужби бренду, становив 1 101 769 балів. Крім того, компанія розповіла і про інші переваги гаджета, пише 4PDA.

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Другий тизер з числом 41 279 вказує на сумарну площу пластин радіатора системи охолодження (см2), а третій – на підтримку 165-ватної швидкої зарядки. Наразі блок живлення такої потужності для своїх смартфонів не пропонує жоден виробник.

Враховуючи, що кожен із банерів містить напис про чотири фішки Nubia Red Magic 7, ще однією особливістю новинки стане дисплей зі 100-відсотковим охопленням колірного простору DCI-P3. На додаток до цього інсайдер під ніком DigitalChatStation опублікував у мережі фото адаптера живлення потужністю 165 Вт, завдяки якому пристрій заряджатиметься від 0 до 50% всього за 5 хвилин.

Дата презентації Nubia Red Magic 7 наразі не оголошена.

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