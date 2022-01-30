Навушники Apple зможуть впізнавати людей за формою вуха або ходою

Деякі сучасні навушники можуть підлаштовувати звук під форму вушної раковини користувача. Майбутні навушники Apple цілком можливо, за цією формою зможуть ідентифікувати юзера. Як мінімум, компанія запатентувала відповідну технологію.

Як пише Patently Apple, документ визначає технологію, засновану на ультразвуку. Цей спектр частот дозволить визначати форму слухового проходу і на цій підставі ідентифікувати користувача. Apple зазначає, що сучасні навушники не знають, хто їх зараз використовує, що є загрозою безпеки, тому що навушники пов'язані зі смартфонами і дозволяють отримувати різну інформацію, не проходячи ідентифікацію на цьому самому смартфоні.

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Але це не єдиний спосіб автентифікації користувача. У документі також описується варіант, в якому пристрій використовує дані про переміщення та ходу. Зрозуміло, можна використовувати і технологію розпізнавання голосу.

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