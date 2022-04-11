Зарядка для окупантів: бійці ЗСУ епічно знищили ворожу мінометну батарею – відео

Українські військові нагадують про те, як важливо вести активний спосіб життя. Щоправда, зараз вони влаштовують шалені зарядки для окупантів, які намагаються втекти від обстрілів.

Українські бійці щодня на сторожі нашої безпеки та незалежності, тому регулярно демонструють свої неймовірні успіхи. Цей ранок почався з руханки від 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандюка. Відео з розминкою для окупантів з'явилось на офіційній сторінці військових у фейсбук.

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День має розпочинатись із зарядки. Навіть якщо не дуже хочеш. Оскільки орки не дуже полюбляють ранкові вправи, хлопці із 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка всіма силами допомагають їм отримати необхідний заряд бадьорості, організовуючи їм ранкову пробіжку та віджимання. А щоб заряд не пропав задарма, можна заодно і мінометну батарею противника знищити, – йдеться у повідомленні.

І справді, за кілька секунд після потрапляння у батарею можна побачити, як російські військові вирішили пробігти крос. Радимо дивитись запис зі звуком:

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