"Гарячий привіт окупантам": ЗСУ феєрично розтрощили бойову техніку росіян – відео

Українські військові продовжують відбивати атаки окупантів та демонструвати свою міць. Цього разу на відео потрапило знищення кількох одиниць бойової техніки російських військових.

53-я окрема механізована бригада імені князя Мономаха продовжує руйнувати міф про "непереможність російської армії". Цього разу наші військові передали окупантам справді гарячий привіт в одній із точок бойових дій. На офіційній сторінці бійці показали, як феєрично знищили одразу кілька бойових машин російських військових.

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Так, наші воїни "вполювали" декілька одиниць бойової техніки: танки, БМП та МТ-ЛБ російських окупантів мальовничо розлетілися по українському полю. А заблукалі російські душі знайшли пристанок в…пеклі. Разом до перемоги! – йдеться у повідомленні.

А ось що залишилось після успішного потрапляння в ціль:

facebook.com/53brigade

facebook.com/53brigade

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